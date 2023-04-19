Экс-тренера «Челси» хотят видеть у руля «молотобойцев». Он вытащил бы этот матч?

«Вест Хэм» — «Гент». С Грэмом Поттером было бы лучше?

20 апреля 2023 года состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Вест Хэм» — «Гент». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы бельгийского клуба оценены в 5.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги конференций «Вест Хэм» — «Гент» 20 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Вест Хэм» — «Гент» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.85. Ставки на то, что лондонцы победят со счётом 1:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Вест Хэм» — «Гент» (20.04.2023)

В четверг «Вест Хэм» примет «Гент» на стадионе в Лондоне в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций. Хозяева проводят текущий сезон нестабильно, но остаются одними из фаворитов на победу в Лиге конференций. В первом матче с «Гентом» на прошлой неделе они сыграли вничью со счётом 1:1, а Дэнни Ингс открыл счёт ещё в первом тайме, но удержать победу не удалось.

В минувшие выходные «Вест Хэм» порадовал болельщиков и сыграл вничью со счётом 2:2 с лидером АПЛ — «Арсеналом».

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«Гент» тем временем играет стабильнее и заслуживает победы в ответной встрече. В последнем матче команда также сыграла вничью, но не с таким сильным соперником. «Бизоны» сыграли со счётом 1:1 с «Мехеленом». Таким образом, три встречи подряд с участием клуба заканчиваются с одинаковыми цифрами на табло.

«Вест Хэм» провёл восемь встреч с бельгийскими соперниками, выиграв четыре из них, трижды сыграв вничью и уступив лишь однажды. Гости не знают побед в пяти последних встречах с английскими командами.

«Молотобойцы» являются второй командой по количеству забитых мячей в Лиге конференций в этом сезоне — 30. «Вест Хэм» выиграл все пять домашних матчей в этом турнире.

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«Гент» неплох в атаке и является третьей по количеству забитых мячей командой в чемпионате Бельгии — 63 гола.

Слухи о том, что Дэвид Мойес будет уволен с поста главного тренера «молотобойцев», ходят давно. Недавно появилась информация, что руководство рассматривает в качестве замены экс-наставника «Челси» — Грэма Поттера.

«Вест Хэм» закончил два последних матча ничейным результатом, а «бизоны» сыграли со счётом 1:1 в трёх прошлых встречах. Учитывая проблемы со стабильностью «молотобойцев» и тяжёлую игру с «Арсеналом», мы склоняемся к тому, что встреча закончится вничью, но оба клуба забьют.

Экс-тренер «Челси» Поттер может возглавить «Вест Хэм».

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