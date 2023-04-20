«Анже» — «ПСЖ». Месси вдохновляется мыслями о «Барселоне»

Президент каталонцев заявил, что Лионель вернётся. Сам аргентинец продолжает черпать максимум из матчей за парижан.

21 апреля 2023 года состоится матч Лиги 1 «Анже» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.25. Шансы «Анже» оценены в 11.0. Заключить пари на ничью предлагается за 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Анже» — «ПСЖ» 21 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Анже» — «ПСЖ» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.80. Ставки на то, что парижане победят со счётом 3:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Анже» — «ПСЖ» (21.04.2023)

Франция - Лига 1. 32-й тур 21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Анже Анже Не начался ПСЖ Париж Кто победит в основное время? П1 X П2

21 апреля в Лиге 1 начнётся матч между «Анже» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Раймон Копа». Хозяева начинают выходные на дне турнирной таблицы с 14 очками, в то время как гости занимают первое место в лиге с 72 очками.

«Анже» выйдет на поле после поражения от «Клермона» (1:2) в прошлые выходные. Клуб открыл счёт на 28-й минуте, но до перерыва пропустил два гола с пенальти и к 45-й минуте уступал 1:2. Во втором тайме соперник играл вдесятером, но «Анже» не смог сравнять счёт.

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Это поражение означает, что хозяева одержали только 1 победу в 13 последних матчах во всех соревнованиях. Обыграть удалось «Лилль» дома, но этого мало. «Анже» переживает неудачный период, победив лишь в 1 из 20 последних встреч в Лиге 1.

Домашняя форма в чемпионате Франции показывает, что команда не выигрывала в четырёх из пяти последних матчей. Кроме того, «Анже» пропускал не менее двух голов в 9 из 12 встреч Лиги 1 на домашней арене.

«ПСЖ» приезжает на «Раймон Копа», обыграв в минувшие выходные дома «Ланс» со счётом 3:1 в очень важном матче. Гости остались вдесятером после 19 минут игры, и парижане воспользовались этим преимуществом, забив три гола до перерыва. Во втором тайме «Ланс» скрасил горечь поражения, размочив счёт.

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Таким образом, «ПСЖ» выиграл две последние встречи. Он победил «Ниццу» со счётом 2:0 на выезде, прервав серию их двух поражений.

Всего парижане не проигрывали в 35 из 40 последних матчей в Лиге 1. Они побеждали в четырёх из пяти последних встреч на выезде.

У «Анже» травмированы: Пьеррик Капелле, Фарид Эль-Мелали, Миха Блажич, Ильес Шетти, Али Калла и Ульрик Энем-Элла.

У «ПСЖ» тоже много травм: Тимоте Пембеле, Ренату Саншеш, Марко Верратти, Норди Мукиэле, Преснел Кимпембе и Неймар не смогут принять участие в этом матче.

«Анже» практически не за что бороться, так как в этом сезоне он скатился на дно. «ПСЖ» всё ближе к титулу, и победа в этом матче позволит сделать ещё один шаг к 11-му чемпионству. Мы ожидаем, что парижане вдоволь покуражатся над главным аутсайдером лиги.

Слухи, что Месси уйдёт в «Барселону», разгораются с новой силой. Уже даже сам президент каталонского клуба не скупится на слова и утверждает, что Лионель точно будет играть в следующем сезоне в Испании. А пока аргентинец продолжает забивать голы за парижан.

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