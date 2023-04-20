Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс. Русский десантник вырубает с одного удара!

Пять побед подряд, и все в первом раунде. Незавидная судьба у американца.

В ночь с 22 на 23 апреля 2023 года состоится бой Сергей Павлович – Кёртис Блэйдс. Поединок возглавит турнир UFC Fight Night 222. Начало боя не ранее 3:30 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитом американца и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.86. Шансы россиянина оценили в 2.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс 23 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что поединок закончится досрочно. Поставить на тотал больше 1.5 раунда можно за коэффициент 2.08, а тотал меньше 1.5 раунда идёт за 1.70. Сделать ставку на то, что бой будет полный, можно за 5.70, а за регистрацию букмекерская контора подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на бой UFC Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс (23.04.2023)

Высока вероятность того, что победитель этого боя сможет встать в очередь на следующий поединок с Джоном Джонсом. Сбудется ли это?

Однако Сергей Павлович находится на третьей строчке рейтинга тяжеловесов, а Кёртис Блэйдс – на четвёртом месте. Выше них ещё есть Стипе Миочич, располагающийся сразу за Джоном Джонсом. Он не выигрывал с 2020 года. А вот Павлович и Блэйдс в это время одержали не одну победу.

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Россиянин провёл в 2022 году три поединка и выиграл в каждом из них, причём досрочно. Теперь, после ухода бывшего чемпиона Фрэнсиса Нганну, у Павловича почти наверняка самые тяжёлые руки в дивизионе.

Рекорд Сергея в UFC насчитывает пять побед и всего одно поражение, но в дебютном поединке. Все пять его побед были одержаны нокаутом или техническим нокаутом. В двух последних поединках Павлович победил Тая Туивасу и Деррика Льюиса.

Блэйдс также одержал победу техническим нокаутом в последнем бою над Томом Аспиналлом. До этого он остановил Криса Дакаса ударами и победил Жаирзиньо Розенстрайка решением.

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Бритва не всегда был самым популярным бойцом среди фанатов и Даны Уайта, так как он не всегда дрался в развлекательной манере. Именно такую любят зрители UFC. Необходимо помнить, что Блэйдс обладает неплохими навыками борьбы. Американец способен подловить любого и перевести в партер.

Это неоднократно помогало ему выигрывать решением судей. Взять хотя бы поединок с Александром Волковым. Однако именно за это бойца критиковали, потому что в турнире зритель требует зрелища.

Конечно, в конечном итоге Блэйдс умеет абсолютно всё, но его хлеб – это борьба. Однако, несмотря на репутацию скучного бойца, он способен нокаутировать соперников в стойке, как он сделал это с бывшим чемпионом Джуниором дос Сантосом в 2020 году.

У американца очень слабый подбородок, который не всегда выдерживает сильные удары. В двух из трёх поражений в UFC он был отправлен в нокаут, а в поединке 2018 года его сильно оглушил Марк Хант.

Теоретически это всё должно радовать Павловича. Однако единственное поражение россиянина произошло, когда Алистар Оверим повалил его на канвас и нанёс сокрушительные удары сверху.

В этом бою всё будет зависеть от того, сможет ли Блэйдс провести тейкдаун и насколько агрессивно он будет действовать сверху. Если Бритва переведёт Павловича в партер, то, вероятнее всего, победит.

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Однако если он не сможет этого сделать, то позволит россиянину работать в стойке. В результате Павлович добьётся своего. Тем более вспомним про подбородок американца, по которому Сергею достаточно попасть всего один раз. С учётом напора и точности россиянина, поединок не продлится дольше раунда.

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