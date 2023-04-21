«Зенит» — «Динамо». У Семака нет конкурентов

Кто-нибудь ещё может помешать сине-бело-голубым стать чемпионами? Это точно не Йоканович.

22 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо». Начало – в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.45. Успех москвичей оценивается в 7.00. На ничью дают коэффициент 4.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» 22 апреля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что игра 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» (22.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 22 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

22 апреля в 24-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Динамо». Начало встречи в 19:00 мск. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Сине-бело-голубые в минувшем матче не сумели найти путь к воротам соперника, поэтому болельщики ждут от них забитых мячей.

«Зенит» в матче с «Ростовом» сделал акцент на оборону. Это выразилось в изменении схемы розыгрыша мяча от своих ворот. Ранее Кержаков начинал коротким пасом на одного из центральных защитников, но «привоз» 19-летнего бразильца Роберта Ренана в игре с «Локомотивом» заставил Семака принять меры.

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Весьма вероятно, что повлияло на решение главного тренера «Зенита» использовать дальние выносы отсутствие в составе Родригао. Чистяков не так подкован в продвижении мяча в линию полузащиты, что в игре с хорошо прессингующим «Ростовом» могло обернуться неприятностями.

Нулевая ничья «Зенита» в минувшем туре во многом стала результатом этих перестановок, но в домашней встрече с «Динамо» Семак наверняка перестроится на атакующую схему. Тем более, что дела у бело-голубых не ладятся. В минувшем матче с кризисным «Пари НН» подопечные Йокановича победили со счётом 3:1. Тем не менее преувеличивать результат не стоит — всё решили ошибки голкипера соперника Артура Нигматуллина.

В который раз в текущем сезоне главный тренер «Динамо» ошибается с тактической схемой. В чём причина панического страха перед «Пари НН» — понять сложно. Но ведь Йоканович решил играть в одного форварда, при шикарном выборе исполнителей в группе атаки.

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За первый тайм бело-голубые нанесли только один удар по воротам из-за пределов штрафной. При этом на скамейке запасных скучали Смолов, Грулёв и Гладышев. Выпустив на замену эту бригаду форвардов, Йоканович спас три очка.

Несмотря на результат, вновь встал вопрос о квалификации сербского специалиста. Поражение в матче с «Акроном» в Кубке России, упущенная победа в дерби со «Спартаком» — претензии только увеличиваются. Тренер занимается исправлением собственных ошибок, а не командных.

«Зенит» и «Динамо» провели 57 очных встреч. Преимущество на стороне подопечных Семака — 29 побед при 15 ничьих. Разница забитых мячей 91:53 также в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» уверенно движется к защите титула. Команда действует с запасом прочности и на домашней арене выложит свой максимум. Результат важен для Семака, поскольку именно бело-голубые выбили его подопечных из Кубка России. Пора брать реванш. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) за коэффициент 2.30 по линии «Фонбет». Если зарегистрироваться в букмекерской конторе, то можно получить фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 22 апреля 2023 года

В последних очных матчах РПЛ в Санкт-Петербурге у «Зенита» явное доминирование над «Динамо». Он выиграл в четырёх встречах подряд с общим счётом 12:2. Примем к сведению фактор реванша за Кубок России, а также провал тренера бело-голубых Йокановича и поставим на победу хозяев в два мяча и более. В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент на это событие 2.30, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.30.

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