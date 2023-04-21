ЦСКА — «Локомотив». Дзюба взломает любую оборону

23 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Локомотив». Начало – в 19:30 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех железнодорожников оценивается в 4.15. На ничью дают коэффициент 3.75.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 23 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются в результативности матча ЦСКА – «Локомотив»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (23.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Нас ждёт очередное московское дерби, в котором встречаются команды, которые находятся в наилучшей форме. Если взять отрезок в шесть последних матчей чемпионата России, то ЦСКА и «Локомотив» набрали в них по 15 очков, на два больше, чем у ближайших преследователей.

Если обратить внимание на встречи в Кубке России, то тут будет всё не так радужно. Армейцы не смогли дома обыграть «Урал», и теперь судьба финала Пути РПЛ будет решаться в Екатеринбурге. «Локомотив» из турнира вообще вылетел, проиграв «Акрону».

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Прогресс железнодорожников стал одним из главных событий весны в РПЛ. «Локомотив» провалился в первой части сезона и закончил её в зоне вылета, но зимняя перестройка пошла на пользу гостям. Приход Михаила Галактионова и качественных зимних новичков очень быстро отразился на результатах команды, которая в шести последних встречах чемпионата добыла пять побед.

Проиграл «Локомотив» только «Зениту». Лидер оказался сильнее по всем параметрам. Гости смогли исправиться в Оренбурге, выиграв с разгромным счётом 4:1. К слову, обыграть настолько домашнюю команду на её поле — отличный результат.

Максим Глушенков и Артём Дзюба разобрали на части оборону оренбуржцев. Сейчас это один из самых опасных и результативных дуэтов в РПЛ. У Дзюбы шесть голов и четыре передачи в шести матчах, а у Глушенкова четыре мяча и два ассиста.

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В воскресенье сможем оценить их в игре с одной из лучших защит лиги. Весной ЦСКА в шести матчах чемпионата пропустил только три гола. На «ВЭБ Арене» во второй части сезона смогла забить только одна команда – «Урал» в Кубке России.

Забить армейцам на их поле не смог даже «Зенит», именно поэтому гол «Локомотива» в отчётном матче оценивается так высоко. Но не будем забывать, что железнодорожники забивают восемь игр подряд. Они на выезде побеждали «Ахмат» и «Ростов», которые тоже могут похвастаться надёжной обороной.

Если выбирать между защитой ЦСКА и атакой «Локомотива», то второй вариант выглядит интереснее. Гости в последние годы были очень неудобным соперником для армейцев. Они будут свежее, так как не играли в Кубке среди недели и выездных матчей железнодорожники не боятся. Ставим на индивидуальный тотал «Локо» больше 1 мяча за 2.05 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 23 апреля 2023 года

Если постараться сыграть максимально осторожно, то есть смысл обратить внимание на голы «Локомотива». В том, чтобы забить один мяч, для гостей нет ничего сложного, а если всё пойдёт по плану, то можно замахнуться и на большее. ЦСКА в последних матчах защищался не так уверенно, как раньше, железнодорожники могут этим воспользоваться. Ставки на индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1 мяча принимаются в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.05. За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1 мяча за 2.05.

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