«Байер» — «Лейпциг». Сказка Азмуна продолжается

«Фармацевты» сметают всех на своём пути. Похоже, авторитетов для них не существует. Сердар тоже этому способствует.

23 апреля состоится матч 29-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Лейпциг». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «красных быков» оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Лейпциг» 23 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Байер» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Лейпциг» (23.04.2023)

Германия - Бундеслига. 29-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК Байер Леверкузен Не начался РБ Лейпциг Лейпциг Кто победит в основное время? П1 X П2

В Германии футбольный сезон в самом разгаре. Позади матчи 1/4 финала Кубка страны, а также 28 туров Бундеслиги. На 23 апреля запланировано шесть встреч 29-го тура. В одной из них на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене встретятся местный «Байер» и «Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Байер» во второй половине сезона вызывает только восхищение. Благодаря грамотному руководству легендарного Хаби Алонсо команда выбралась из жуткого кризиса и набрала хороший ход. Совсем недавно она добыла путёвку в полуфинал Лиги Европы, разгромив в ответном матче крепкий «Юнион» (4:1), причём на выезде.

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Преуспевают «львы» и в чемпионате Германии. За последние 16 туров они потерпели всего лишь три поражения. Также было две ничьих — с «Фрайбургом» (1:1) и «Вольфсбургом» (0:0). В обоих случаях «фармацевты» выступили на выезде.

Обыграли подопечные Алонсо ряд сильных соперников, в том числе лидирующую «Баварию» (2:1) и франкфуртский «Айнтрахт» (3:1). За эти 16 матчей они забили целых 35 мячей. В пяти из них принял непосредственное участие бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Прогресс Азмуна лучше всего отражает работу Хаби Алонсо. Ранее иранский нападающий проводил ужасные матчи и совсем не вписывался в команду. Испанский специалист правильными тренировками способствовал улучшению как его формы, так и всех остальных футболистов «Байера». Тем самым тренер значительно улучшил глубину и качество состава.

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Также стоит похвалить Алонсо за отличный рисунок игры «львов». Пусть не всегда они доминируют, но моментов у ворот соперников зачастую создают огромное количество. «Фармацевты» располагаются на шестом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Отставание от «Лейпцига» очень большое — семь очков. Однако до конца сезона ещё есть время.

Удастся ли «красным быкам» прервать сказку «Байера»? «Лейпциг» во второй половине сезона не очень стабилен. За последние 10 туров в чемпионате Германии он одержал лишь пять побед. Также сыграл вничью с «Кёльном» (0:0).

Сказался на настрое подопечных Марко Розе сокрушительный вылет из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала они уступили «Манчестер Сити» (по сумме двух матчей 1:8). Также недавно появилась информация о том, что некоторые ведущие футболисты «Лейпцига» решили перебраться летом в другие клубы.

Речь идёт о Даниэле Ольмо и Конраде Лаймере. Полузащитник, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала», изъявил желание вернуться в «Барселону». Защитник, в свою очередь, согласовал контракт с «Баварией». Сейчас их мысли вряд ли сосредоточены на том, чтобы по полной выкладываться в составе «Лейпцига».

Безусловно, у «красных быков» имеется мотивация в виде сохранения места в топ-4 немецкой Бундеслиги. Однако также они преуспевают в Кубке Германии. «Лейпциг» вышел в полуфинал турнира, обыграв на предыдущей стадии дортмундскую «Боруссию» (2:0) на домашнем стадионе.

Не исключено, что Марко Розе бросит большую часть ресурсов на то, чтобы преуспеть в Кубке страны. При таком раскладе в победу «Байера» верится больше. При Хаби Алонсо он сметает всех на своём пути. Поставить на победу «фармацевтов» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60.

Обыграв «Юнион», «львы» впервые за 21 год вышли в полуфинал крупного европейского турнира. На предыдущих стадиях они победили «Монако» и «Ференцварош» Станислава Черчесова. В предстоящем матче, который состоится на стадионе «Бай-Арена», у них очень хорошие шансы добыть три очка.

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«Лейпциг» на выезде очень уязвим. За 14 туров в чемпионате Германии в гостях он одержал лишь четыре победы. Также «красные быки» четыре раза сыграли вничью. Забили за этот период времени футболисты 22 мяча, а сами пропустили 20.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Лейпциг» 23 апреля 2023 года

Благодаря Хаби Алонсо «Байер» продолжает прогрессировать. Он обыгрывает всех подряд, радуя остроатакующей комбинационной игрой и результативностью. У «Лейпцига» на последнем отрезке сезона проглядывается спад. В настрое некоторых ведущих игроков есть причины усомниться. Кроме того, у «красных быков» проглядываются серьёзные проблемы с выездами. Думается, в грядущем матче они потерпят поражение.

Ставка: победа «Байера» за коэффициент 2.60.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» с коэффициентом 4.15.

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Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.80.

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