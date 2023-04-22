«Барселона» — «Атлетико». Сенсация ли это?

Или у «матрасников» действительно больше сил, чем у каталонцев.

23 апреля в 17:15 мск начнётся один из самых долгожданных матчей 30-го тура Примеры. «Барселона» будет принимать «Атлетико» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Команды разделяют 13 очков в турнирной таблице.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Кто фаворит матча «Барселона» — «Атлетико»?

Эксперты считают, что победит каталонский клуб, и дают на него коэффициент 1.92, тогда как шансы мадридцев оценили в 4.10. Если установить приложение «Фонбет» и зарегистрироваться, то можно использовать фрибет 2000 рублей для ставки на этот матч.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» (23.04.2023)

Испания - Примера. 30-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Барселона Барселона Не начался Атлетико М Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

К концу сезона «Барселона» на 11 очков опережает идущий на втором месте «Реал», и первый титул с 2019 года не за горами.

Выиграв все свои последние шесть матчей, «Атлетико» на девять очков опережает идущий на четвёртом месте «Реал Сосьедад» и на два очка отстаёт от «Реала». Как раз «сливочных» и попытаются потеснить «матрасники».

Зидан может возглавить «Ювентус».

«Барселона» не выиграла ни одного из трёх последних матчей во всех соревнованиях. Она победила в Кубке Испании «Реал», а до этого дважды сыграла вничью – с «Хетафе» и «Жироной».

Тем не менее подопечные Хави будут надеяться на возвращение к победному пути в эти выходные, ведь в этом сезоне они проиграли всего 2 из 29 встреч в Ла Лиге.

В этом сезоне сине-гранатовые не только одержали 23 победы в чемпионате, но и сохранили 22 раза ворота сухими, пропустив в текущем сезоне всего девять мячей.

Экс-ассистент Эмери вошёл в тренерский штаб «Торпедо».

Стоит также отметить, что «Барселона» не проиграла ни одного домашнего матча. В 11 из 14 встреч на своём поле каталонцы побеждали – это достойно похвалы.

Что касается «Атлетико», то он одержали шесть побед подряд, обыграв в прошлые выходные «Альмерию» со счётом 2:1. Если посмотреть на ситуацию в целом, то «матрасники» избежали поражений в каждом из последних 13 матчей в лиге, одержав за это время 10 побед.

Учитывая то, чего мадридцам удалось достичь в последние месяцы, у них будут хорошие шансы стать первой командой, выигравшей матч на «Спотифай Камп Ноу» в этом сезоне Примеры.

Несмотря на впечатляющий домашний рекорд «Барселоны» в этом сезоне, у находящегося в форме «Атлетико» более чем достаточно качества в атаке и обороне, чтобы добиться нужного результата в этой встрече.

Левандовски забил всего два гола за пять последних игр в Примере. Хави не знает, как повлиять на поляка, чтобы он начал хоть немного оправдывать ожидания. Уверенности в этом придаёт тот факт, что тренер хочет выпустить до конца не восстановившегося Дембеле в помощь Роберту.

Более того, перед финишной прямой каталонцев как будто хватил мандраж, и они стали терять очки всё чаще. У «Атлетико» даже с атакой полный порядок. Дубль в последней игре оформил Гризманн, но он далеко не единственная атакующая сила «матрасников».

Булыкин: в возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА нет смысла.

Учитывая всё это, мы прогнозируем, что «Атлетико» победит «Барселону» на её же поле. Однако это не будет сенсацией, потому в целом силы равны. Поставить на победу «матрасников» в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 4.10. За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей. На него можно сделать любую ставку, в том числе на встречу в Примере.

Ставка: победа «Атлетико» за 4.10.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

37-летний Венсан Компани может возглавить «Челси».

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.80.

Борис Игнатьев: Мостовой в роли тренера — это абсурд.

Измайлов: показ ФНЛ в Индии входит в наши планы.