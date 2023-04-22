«Милан» — «Лечче». Обидчик Хвичи феерит

23 апреля 2023 года состоится матч Серии А «Милан» — «Лечче». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.48. Шансы «Лечче» оценены в 7.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Лечче» 23 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Милан» — «Лечче» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Ставки на то, что миланцы победят со счётом 1:0, принимаются за 5.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Лечче» (23.04.2023)

Италия - Серия А. 31-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК Милан Милан Не начался Лечче Лечче Кто победит в основное время? П1 X П2

«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Наполи» по сумме двух встреч – 2:1. Мало кто верил в это, но «красные дьяволы» смогли прыгнуть выше головы.

10 мая «россонери» встретятся с «Интером» в первом матче финала Лиги чемпионов. Однако до этого момента «Милану» ещё предстоит сыграть в Серии А. Встреча будет очень важной, ведь клубы борются за место в первой четвёрке.

Мостовой: немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии.

В воскресенье «Милан» примет на «Сан-Сиро» «Лечче», который занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков в 30 матчах. Пять очков отделяют жёлто-красных от занимающей 18-е место «Вероны».

Только ещё более плохие результаты последних матчей «Сампдории», «Кремонезе» и «Вероны» помогают «Лечче» держаться на плаву. Однако клуб может запросто поменять одного из них, рискуя вылететь в Серию В.

«Милан» не проигрывает в девяти очных матчах подряд с «Лечче». Ранее в этом сезоне команды сыграли вничью со счётом 2:2, причём жёлто-красные вели с преимуществом в два мяча. Однако «красные дьяволы» отыгрались. Голы забили Рафаэл Леау и Давиде Калабрия.

Камоцци: итальянские клубы спрашивали у меня о Сперцяне.

«Лечче» находится в очень плохой форме. Он не выиграл ни одного из семи последних матчей в Серии А. Пять из шести встреч закончились поражениями.

А вот «Милан» из последних шести матчей Серии А набрал шесть очков. «Россонери» пытаются стать стабильнее, не проигрывая в трёх последних встречах чемпионата Италии. За шесть игр команда забила восемь голов, но пропустила семь мячей.

«Лечче» в каждой очной встрече пытался дать отпор на «Сан-Сиро». Он не выиграл ни одного из 10 последних матчей на знаменитом миланском стадионе.

Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на Калабрию из-за дисквалификации. Давиде был одной из звёзд «Милана» в матче Лиги чемпионов, поскольку он сдерживал атаку «Наполи» в защите. Под вопросом находится участие Златана Ибрагимовича. У него мышечная травма.

Дуэт защитников «Лечче» Кастриот Дермаку и Марин Понграчич страдают от травм. Оба игрока могут пропустить матч в Милане.

В середине недели «красные дьяволы» впервые за десять лет вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Хорошие времена должны продолжиться для «россонери» с победой во встрече с «Лечче». Команда Пиоли запросто может выиграть с комфортным для себя преимуществом.

37-летний Венсан Компани может возглавить «Челси».

Рекомендуем сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1.5). В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 2.40. Там же за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей. Он будет доступен в приложении.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.80.

Булыкин: в возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА нет смысла.

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» с коэффициентом 4.15.

Измайлов: показ ФНЛ в Индии входит в наши планы.