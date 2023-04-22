«Милан» — «Лечче». Обидчик Хвичи феерит

23 апреля 2023 года состоится матч Серии А «Милан» — «Лечче». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.48. Шансы «Лечче» оценены в 7.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.
Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Лечче» 23 апреля 2023 года
Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Милан» — «Лечче» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Ставки на то, что миланцы победят со счётом 1:0, принимаются за 5.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Лечче» (23.04.2023)
«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Наполи» по сумме двух встреч – 2:1. Мало кто верил в это, но «красные дьяволы» смогли прыгнуть выше головы.
10 мая «россонери» встретятся с «Интером» в первом матче финала Лиги чемпионов. Однако до этого момента «Милану» ещё предстоит сыграть в Серии А. Встреча будет очень важной, ведь клубы борются за место в первой четвёрке.
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В воскресенье «Милан» примет на «Сан-Сиро» «Лечче», который занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков в 30 матчах. Пять очков отделяют жёлто-красных от занимающей 18-е место «Вероны».
Только ещё более плохие результаты последних матчей «Сампдории», «Кремонезе» и «Вероны» помогают «Лечче» держаться на плаву. Однако клуб может запросто поменять одного из них, рискуя вылететь в Серию В.
«Милан» не проигрывает в девяти очных матчах подряд с «Лечче». Ранее в этом сезоне команды сыграли вничью со счётом 2:2, причём жёлто-красные вели с преимуществом в два мяча. Однако «красные дьяволы» отыгрались. Голы забили Рафаэл Леау и Давиде Калабрия.
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«Лечче» находится в очень плохой форме. Он не выиграл ни одного из семи последних матчей в Серии А. Пять из шести встреч закончились поражениями.
А вот «Милан» из последних шести матчей Серии А набрал шесть очков. «Россонери» пытаются стать стабильнее, не проигрывая в трёх последних встречах чемпионата Италии. За шесть игр команда забила восемь голов, но пропустила семь мячей.
«Лечче» в каждой очной встрече пытался дать отпор на «Сан-Сиро». Он не выиграл ни одного из 10 последних матчей на знаменитом миланском стадионе.
Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на Калабрию из-за дисквалификации. Давиде был одной из звёзд «Милана» в матче Лиги чемпионов, поскольку он сдерживал атаку «Наполи» в защите. Под вопросом находится участие Златана Ибрагимовича. У него мышечная травма.
Дуэт защитников «Лечче» Кастриот Дермаку и Марин Понграчич страдают от травм. Оба игрока могут пропустить матч в Милане.
В середине недели «красные дьяволы» впервые за десять лет вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Хорошие времена должны продолжиться для «россонери» с победой во встрече с «Лечче». Команда Пиоли запросто может выиграть с комфортным для себя преимуществом.
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Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.80.
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