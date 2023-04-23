«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», четвёртый матч. Макдэвид поднажмёт

24 апреля состоится четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.15, а успех «Кингз» идёт за 2.90. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 24 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (24.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 24 апреля запланировано несколько игр плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить четвёртому матчу между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном», который пройдёт на льду «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе. Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Кингз».

Третий матч серии проходил на домашнем стадионе «Лос-Анджелеса» и закончился победой хозяев (3:2 ОТ). Под занавес первого периода Алекс Иафалло из «Кингз» открыл счёт. Во втором периоде Коннор Макдэвид дважды реализовал численное преимущество менее чем за две минуты и вывел гостей вперёд в матче.

Ничушкин по личным причинам покинул расположение «Колорадо».

Однако спустя 18 секунд Адриан Кемпе в большинстве сравнивает счёт. В третьем периоде соперники имели огромное количество моментов вывести свои команды вперёд, но отличная игра Йоонаса Корписало из «Лос-Анджелеса» и Стюарта Скиннера из «Эдмонтона» заставила команды довести дело до овертайма.

Удача была на стороне хозяев. Гости получили удаление в овертайме, и Тревор Мур забил гол, который стал победным. Йоонас Корписало отразил 38 из 40 бросков — это 95%, а Стюарт Скиннер 28 из 31 — это 90,32% отражённых бросков. Без их спасений счёт мог быть совсем иным.

История очных встреч соперников насчитывает 68 матчей, из которых на счету «Кингз» 39 побед, в то время как у «Ойлерз» — 29. «Эдмонтон» постарается сравнять счёт в серии, звёзд в составе хватает. Леон Драйзайтль вышел на чистое восьмое место в истории клуба по ассистам в плей-офф. На его счету 44 передачи за 40 игр.

Валиуллин: необходимо выходить и переламывать серию.

«Ойлерз» до поражения в Лос-Анджелесе на выезде шли с серией из семи побед. Всего в регулярном чемпионате у «Эдмонтона» в гостях было 27 побед за 41 встречу. «Лос-Анджелес» же дома одержал 26 побед за 41 игру.

Лёгкой прогулки не ждём, но что-то похожее на вторую встречу в Эдмонтоне, когда хозяева сравняли счёт в серии, вполне может быть. Поэтому рекомендуем проверить ставку на победу «Эдмонтона» за 2.15. У гостей есть кому забивать, звёзды Макдэвид и Драйзайтль будут идти до конца, при счёте 1-3 ехать домой им совсем не хочется.

Вся команда после такой неудачи мотивирована, ей уже удалось обыграть соперника на своём льду, теперь нужно это сделать в гостях. Серьёзных проблем по составу нет, сил полно. В защите дела обстоят неплохо. Плюс у соперника звёзд уровня Макдэвида нет.

Коннору Макдэвиду пора показать себя полностью, в третьей игре дубля оказалось мало, в следующей встрече нужно будет больше, команда подсобит в этом. Хозяевам повезло в третьей встрече, но не факт, что в четвёртой всё пойдёт по сценарию третьего матча. Пока же «Эдмонтон» смотрится предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 24 апреля 2023 года

Дубль Макдэвида не помог «Эдмонтону», а «Лос-Анджелес» доволен исходом, но в четвёртой игре ждём от гостей ещё больше борьбы и моментов. Силы есть, звёздам пора играть в полную силу. Статистика на выезде у гостей неплохая, плюс состав в хорошей форме. Поэтому проверим ставку на победу «Ойлерз». Они не готовы ехать домой при счёте 1-3 в серии.

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

51-летний Яромир Ягр допустил, что продолжит карьеру.

Немировски: долго предложение «Сибири» не рассматривал.

Немировски возглавил «Сибирь».

Фёдоров объяснил, с чем связана зрелая игра Полтапова.