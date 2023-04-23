«Миннесота» — «Даллас», четвёртый матч. Капризов приходит в себя

24 апреля состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Миннесота» — «Даллас». Начало встречи — в 1:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Успех «Старз» оценён экспертами в 2.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Даллас» 24 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Даллас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.80. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что обе забьют с 1 по 30 минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.

Анализ и прогноз на второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» (24.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге стартовал первый раунд плей-офф. 24 апреля состоятся два матча 1/8 финала Кубка Стэнли. В самом раннем из них на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле померяются силами местная «Миннесота Уайлд» и «Даллас Старз». Первое вбрасывание запланировано на 1:30 мск.

Два из трёх последних матчей «Миннесота» выиграла — 3:2 в овертайме и 5:1. Поражение она потерпела на выезде — 3:7. Интересно, что один из лидеров «Уайлд» Кирилл Капризов за эти три встречи отметился только одним результативным действием — заброшенной шайбой.

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Начало разгрому во втором матче положила ошибка Капризова. «Миннесота» разыгрывала большинство, шайбой владел россиянин. На входе в чужую зону он немного замешкался, чем воспользовался нападающий «Далласа» Роопе Хинц. Финн убежал один на один с вратарём и открыл счёт в матче. «Старз» завладели инициативой и добыли необходимый результат.

Кроме того, Капризов в концовке подрался с одним из хоккеистов «Далласа», за что получил 10-минутный дисциплинарный штраф. Впрочем, Кирилл быстро сделал выводы и в третьем матче набрал «+2» по коэффициенту полезности. Постепенно россиянин набирает форму. Напомним, совсем недавно он оправился от травмы.

За 67 матчей в регулярке Капризов набрал 75 очков. Он забросил 40 шайб, а также отметился 35 голевыми передачами. Впрочем, то, что «дикари» одержали разгромную победу в третьем матче без результативных действий 25-летнего российского нападающего, говорит о многом.

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Когда Капризов вернёт былые кондиции, остановить его команду станет гораздо труднее. Связка россиянина с Матсом Цуккарелло разрывала практически всех и вся в регулярке. Кстати, в трёх матчах с «Далласом» 35-летний норвежец набрал четыре очка — две заброшенные шайбы и столько же голевых передач.

Примечательно, что один из главных козырей «Далласа» пока что не срабатывает. За 82 матча в регулярке «Старз» пропустили только 218 шайб. Меньше лишь у занявших первое и второе места в сводной таблице НХЛ «Каролины» и «Бостона» соответственно.

За три встречи с «Миннесотой» подопечные Питера Дебура пропустили 11 шайб. И это при том, что голкипер «Далласа» Джейк Эттингер за этот период времени отразил без малого 100 бросков. Безусловно, это является показателем атакующей мощи «дикарей», но также это свидетельствует о нехватке крепости оборонительной линии «Старз».

Кроме того, на некоторое время выбыл из состава один из самых опытных хоккеистов «Далласа» Джо Павелски. 38-летний нападающий получил сотрясение мозга после жёсткого силового приёма защитника «Миннесоты» Мэтта Дамбы в первом матче серии. Он ударился головой о лёд.

Павелски идёт на поправку, но в предстоящем матче он участия не примет. Дополнительное преимущество «Уайлд» даёт то, что встреча состоится в Сент-Поле. За 42 игры дома в этом сезоне «Миннесота» проиграла 16 раз.

Поставить на победу «Миннесоты» в матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Лишь в двух из семи последних очных встреч на стадионе «Сент-Пол» «Старз» одержали победы. Во всех остальных случаях выиграли «дикари». Думается, преуспеют они и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Даллас» 24 апреля 2023 года

Несмотря на то что Кирилл Капризов был не в самой лучшей форме, «Миннесота» выиграла две из трёх последних очных встреч. В ближайшем будущем россиянин наверняка прибавит. Предпосылки к этому уже имеются. На домашнем стадионе у «Уайлд» гораздо больше шансов на успех. Оборонительная линия «Далласа» пока что не нашла способа, чтобы остановить «дикарей». Плюс «Старз» ослаблены потерей опытнейшего результативного игрока. Предлагаем поставить на победу хозяев в матче.

Ставка: победа «Миннесоты» в матче за коэффициент 1.78.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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