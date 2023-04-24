ЦСКА — «Локомотив-Кубань», пятый матч. Алексей Швед близок к финалу

Лидер армейцев исправился за неудачную третью встречу. Осталось только вывести свою команду в финал.

25 апреля состоится пятый матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.13. Успех краснодарцев по итогам 40 минут оценён экспертами в 6.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань» 25 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что пятый матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань» будет результативным: тотал больше 166.5 очка идёт за 1.70, а тотал меньше 166.5 очка — за 2.08. Заключить пари на то, что краснодарцы не проиграют в первой половине матча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (25.04.2023)

Недавно отгремел Кубок России по баскетболу. Настала пора плей-офф Единой лиги ВТБ. На 25 апреля запланирован пятый матч 1/2 финала турнира. На стадионе «Мегаспорт» в Москве померяются силами ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Начало игры — в 20:00 мск.

То, что серия затянулась минимум до шести матчей, многих удивляет, ведь по классу ЦСКА заметно превосходит «Локомотив-Кубань». Краснодарцам удалось выиграть два матча благодаря самоотверженности. Но также стоит отметить, что в неудачно сложившихся встречах армейцы местами сыграли слишком расслабленно.

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В третьем матче краснодарцам удалось отыграться с «-19», совершив рывок в заключительной четверти 16:0. Помогла и поддержка родных болельщиков. На последней минуте «Локомотив-Кубань» вышел вперёд и довёл матч до победы. И это при том, что исполняющий обязанности главного тренера Александр Секулич был удалён за два технических фола.

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением, что это не железнодорожники выиграли, а армейцы проиграли. Гомельский отметил, что ЦСКА допустил в этом матче целых 17 потерь. Он подчеркнул, что это за гранью его понимания.

Очень неудачно выступил один из лидеров москвичей Алексей Швед. Он совершил очень много ошибок, за что подвергся критике. Так или иначе, выигранная встреча стала шестой для «Локомотив-Кубань» в матчах с ЦСКА в плей-офф. По данному показателю он стал лучшей командой Единой лиги ВТБ.

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После поражения в третьей встрече серии главный тренер армейцев Эмил Райкович сказал, что это позор. Специалист подчеркнул, что его команда была лучше на протяжении большей части матча, но в заключительной четверти показала низкую тактическую дисциплину, что и привело к поражению.

В четвёртом матче ЦСКА выступил гораздо собраннее и на классе одержал победу, несмотря на отсутствие ведущего игрока — Николы Милутинова. Серб получил травму во второй игре серии. Сколько времени займёт его восстановление — пока неизвестно.

В четвёртой встрече Алексей Швед показал куда более качественный баскетбол. Он набрал 18 очков, а также совершил 10 подборов. Помог московской команде разбор допущенных в третьем матче ошибок. В этот раз Райкович остался доволен дисциплиной своих подопечных. Он отметил, что она стала решающим фактором.

На дистанции у ЦСКА результаты гораздо лучше. В 39 матчах в Единой лиге ВТБ он потерпел всего лишь четыре поражения. Армейцы набрали 3680 очков — больше всех.

«Локомотив-Кубань» в 39 матчах добыл только 22 победы, причём немалая их часть пришлась на встречи с аутсайдерами. Железнодорожники набрали 3110 очков, но и сами пропустили немало — 3034.

Предлагаем проверить П1 + ТБ 166.5 очка за коэффициент 2.02. Александр Секулич нашёл, за счёт чего можно навязать борьбу ЦСКА, но для победы в решающем матче серии этого вряд ли будет достаточно. Полагаем, в этот раз от москвичей не будет никаких поблажек.

То, что Милутинов угодил в лазарет — безусловно плохая новость для армейцев. Тем не менее у них куча других игроков высокого уровня, которые способны сделать результат. Тот же Алексей Швед постепенно набирает форму после травмы.

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Железнодорожникам вряд ли удастся совершить сенсацию и выбить ЦСКА из турнира. В 2014 году они вели в серии даже с бóльшим преимуществом — 2-0, но москвичи вовремя взяли себя в руки и довели дело до победы — 3:2. Скорее всего, в финале текущего розыгрыша Единой лиги ВТБ мы увидим именно их.

Прогноз и ставка на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Локомотив-Кубань» 25 апреля 2023 года

Армейцы ослаблены травмой ведущего игрока. Хотя даже без Милутинова им удалось добыть победу в четвёртом матче. Думается, в этот раз ЦСКА выступит не менее дисциплинированно. Дополнительное преимущество даёт ему то, что встреча состоится в Москве. «Локомотив-Кубань» наверняка постарается навязать подопечным Райковича борьбу, но выиграть вряд ли удастся. У железнодорожников меньше ресурсов и гораздо хуже результаты на дистанции. Напрашивается ставка на результативную победу москвичей.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 166.5 очка за коэффициент 2.02.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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