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Экспресс на сегодня, 25 апреля 2023, лучшие прогнозы на футбол

Экспресс на 25 апреля с коэффициентом 11.5: Унаи Эмери покоряет Англию
Александр Ничипорук Сергей Скрипниченко
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Экспресс на 25 апреля с коэффициентом 11.5
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А «Бетис» достойно провожает Хоакина.

25 апреля пройдут очередные матчи в европейских футбольных чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.5 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Фулхэм»

Унаи Эмери во главе «Астон Виллы» добился впечатляющего прогресса. Первые шаги испанского специалиста у руля «львов» были непростыми. Команда не отличалась стабильностью результатов из-за проблем с надёжностью игры в обороне. Судя по последним результатам, ему удалось справиться с вызовом — в девяти турах команда семь раз добилась максимального результата, и ещё две встречи завершились вничью. Такой спурт позволил бирмингемцам подняться на шестую строчку и претендовать на участие в Лиге конференций в следующем сезоне.

На финишной прямой «вилланов» ожидает проверка турнирных амбиций — пять из шести последних встреч подопечные Унаи Эмери проведут с представителями верхней части турнирной таблицы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Фулхэм» оправился после серии из пяти поражений. В последних турах подопечные Марку Силвы обыграли «Эвертон» (3:1) и «Лидс» (2:1). Благодаря этому «дачники» вернулись в верхнюю часть турнирной таблицы и в борьбу за место в зоне еврокубков. Собственно, отставание от «Астон Виллы» составляет лишь шесть очков при имеющейся игре в запасе. Без Александра Митровича, принявшего участие в 12 голах из 44 общекомандных, будет непросто добиться нужного результата с набравшими отличный темп «вилланами». Рекомендуем ставку на победу «Астон Виллы» за 1.79.

Прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Реал»

«Жирона» продолжает работу по выживанию в Примере, которая очень скоро может стать успешной. Отрыв в восемь очков от зоны вылета и текущее 11-е место говорят о том, что каталонцы практически решили задачи на сезон. Можно было бы попробовать замахнуться на еврокубки, но каталонцы слабо играют на выезде и теряют необязательные очки, вряд ли у них это получится.

«Реал» вышел на серию из четырёх побед со счётом 2:0. Две из них были над «Челси» и две над середнячками Примеры. «Сливочные» на хорошем ходу, побеждают уверенно, стали меньше ошибаться в обороне, однако особой турнирной мотивации в чемпионате у них уже нет. Шансы на победу остались только в Кубке Испании и Лиге чемпионов, но эти матчи пройдут уже в мае.

Лучшие экспрессы на сегодня.

В последнее время матчи с топами «Жироне» даются плохо. С «Барселоной» и «Атлетико» их мощная атака себя никак не проявила, да и вообще немножко растеряла форму. «Реал» сейчас подтянул игру в обороне, стал действовать прагматичнее и осторожнее. Каталонцам будет тяжело найти подход к воротам гостей, а те, в свою очередь, могут подловить раскрывшегося соперника. Есть смысл присмотреться к ставке на «обе забьют – нет» за 2.05.

Прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Реал Сосьедад»

Футболисты «Бетиса» на решающей стадии чемпионата потеряли уверенность в собственных силах. Хозяева проиграли три из четырёх последних матчей. Если поражение от «Атлетико» (0:1) ещё можно объяснить уровнем соперника, то провалы в играх с «Осасуной» (2:3) и «Кадисом» (0:2) сложно поддаются логическому объяснению. Хозяева на пятой строчке турнирной таблицы с 48 очками.

«Реал Сосьедад» в последних турах на выезде выступает неудачно. Только одна победа в последних семи встречах — слабый результат. Тем не менее запаса очков пока хватает, чтобы удерживать место в зоне Лиги чемпионов. Баски расположились на четвёртой позиции турнирной таблицы, у них в активе 54 очка.

Капитан и символ «Бетиса» Хоакин объявил, что завершит карьеру после чемпионата-2022/2023. Он планирует уйти на мажорной ноте, подарив болельщикам участие в Лиге чемпионов на будущий сезон. Для этого необходимо обойти в таблице прямого конкурента — «Реал Сосьедад». В пользу версии о победе «Бетиса» история очных встреч. В трёх из четырёх последних матчей на поле «Бенито Вильямарин» выиграли хозяева. Рекомендуем изучить ставку на победу «Бетиса» за коэффициент 3.15.

Экспресс на матчи 25 апреля

Ставка 1: победа «Астон Виллы» в матче с «Фулхэмом» за 1.79.

Ставка 2: обе забьют – нет в матче «Жирона» — «Реал» за 2.05.

Ставка 3: победа «Бетиса» в матче с «Реалом Сосьедад» за 3.15.

Общий коэффициент: 1.79 Х 2.05 Х 3.15 = 11.5.

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