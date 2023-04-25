«Даллас» — «Миннесота», пятый матч. Найдено противоядие от Капризова?

Кирилл перестал быть результативным. Кажется, соперник узнал способ, как его обезвредить.

26 апреля состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех «Уайлд» идёт за 3.10. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» 26 апреля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.5.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Миннесота» (26.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 26 апреля запланированы три матча плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить пятой игре между «Далласом» и «Миннесотой», которая пройдёт на льду «Американ Эйрлайнc-центра» в Далласе. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии равный — 2-2.

Четвёртый матч в Сент-Поле для подопечных Дина Эвасона закончился поражением — 2:3. На 36-й минуте Тайлер Сегин из «Старз» открыл счёт при игре в большинстве. В третьем периоде Евгений Дадонов забил второй гол. Для него это третья шайба в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

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Йон Клингберг из «Миннесоты» сократил отставание, но Тайлер Сегин снова реализовал большинство. Фредерик Годро под занавес матча немного скрасил поражение, забросив вторую шайбу за «Уайлд».

При этом «дикари» нанесли больше бросков в створ — 34-24, но реализация хромает, ведь всего два из них достигли цели. Плюс Кирилл Капризов не набрал очков в матче. Команды обменялись победами дома и в гостях, 2-2 в серии — и всё начинается заново.

Кирилл Капризов по-прежнему с одним набранным очком за четыре встречи, но при этом радуют остальные хоккеисты «Уайлд». Матс Цуккарелло и Райан Хартман набрали по пять очков. Мэтт Болди за это время сделал три ассиста.

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У «Далласа» есть Роопе Хинц, который за четыре матча набрал восемь очков. В последней игре он оформил ассистентский хет-трик. Миро Хейсканен набрал пять очков.

«Старз» в последней встрече помогали удаления «Уайлд». Гости реализовали два большинства из четырёх. «Миннесота» учтёт ошибки, но пора бы поднажать Кириллу Капризову.

Не стоит забывать, что он недавно восстановился после травмы. Впрочем, сейчас как никогда нужна его прежняя форма. Дома «Даллас» выступает отлично, выиграв пять из шести последних встреч. «Миннесота» побеждала только в двух из шести последних матчей на выезде.

Результаты лучше у хозяев, но не ждём, что пятый матч закончится в основное время. Каждая встреча в плей-офф невероятно важна. Рисковать и торопиться смысла нет. Мы рекомендуем ставку на то, что «Даллас» не проиграет, и тотал больше 4.5 шайбы за 2.02.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Миннесота» 26 апреля 2023 года.

«Даллас» сравнял счёт в серии и возвращается домой. Теперь на его стороне поддержка болельщиков. «Миннесота» в гостях играет слабо, плюс Кирилл Капризов какой матч остаётся в тени. Это на руку хозяевам. Возможно, россиянин перестанет молчать и начнёт забивать. Поэтому перестрахуемся ставкой на то, что «Даллас» не проиграет, и тотал больше.

Ставка: «Даллас» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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