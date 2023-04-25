«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес», пятый матч. Макдэвид разгоняется

Коннор и его напарник Драйзайтль только входят во вкус. Дальше — больше.

26 апреля состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.73, а успех «Кингз» идёт за 3.90. На ничью предлагают поставить за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» 26 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.38. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (26.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 26 апреля запланировано три игры плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить пятому матчу между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом», который пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск. Счёт в серии равный — 2-2.

В четвёртом матче серии, проходившем в Лос-Анджелесе, «Кингз» и «Ойлерс» устроили настоящий праздник для болельщиков, но удача была на стороне «Эдмонтона» (5:4 ОТ). Хозяева в первом периоде повели со счётом 3:0 благодаря голам Габриэля Виларди, Виктора Арвидссона и Анже Копитара.

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На старте второго периода у гостей место в воротах занял Джек Кэмпбелл вместо Стюарта Скиннера. Подопечные Вудкрофта устроили настоящий камбэк, отыгравшись с 0:3. Эван Бушар забил в большинстве, затем Леон Драйзайтль сократил отставание, а потом в большинстве оформил дубль, сравняв счёт.

В третьей двадцатиминутке соперники также обменялись голами. Мэтт Рой из «Кингз» вывел хозяев вперёд на 45-й минуте матча. Ответ гостей последовал лишь под занавес встречи. Эвандер Кейн на 57-й минуте сравнял счёт. В овертайме победу гостям принёс Зак Хайман.

Коннор Макдэвид в матче отметился ассистентским хет-триком, у него шесть очков за четыре матча. На его счету 61 очко в 41 матче. Быстрее добирались до отметки в 60+ лишь Гретцки, Лемье, Драйзайтль и Штястны. Леон благодаря дублю и передаче набрал девять очков за четыре игры. Он лучший бомбардир плей-офф на данный момент.

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В трёх из четырёх встреч плей-офф соперники играли в овертайме, это говорит о том, что класс и уровень команд схож. Хотя «Лос-Анджелес» в этой паре изначально не был в фаворитах, однако «Эдмонтон» сумел преподнести сюрприз. По сезону Макдэвид тащил клуб в плей-офф, 153 очка за 82 игры тому показатель, но сейчас роль лидера взял на себя Леон Драйзайтль.

Конечно, он показывает выдающиеся результаты, но именно вдвоём с Коннором они представляют наибольшую опасность для соперника. В прошлом плей-офф в 1/8 финала «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» за семь игр, 4-3 в серии.

Кажется, сейчас всё идёт схожим образом. Выделить фаворита трудно, но наконец троица Драйзайтль, Макдэвид и Кейн в деле. В последнем матче именно они сделали результат. Серия едет в Эдмонтон, а дома клуб очень силён.

Мы рекомендуем ставку на то, что «Эдмонтон» не проиграет и тотал будет больше 5.5 шайбы, за 1.95. У хозяев отменная статистика дома, но лёгкой эту серию назвать трудно. Соперники часто играют в овертаймах. Зато с результативностью проблем нет и пока лишь раз тотал был ниже пяти шайб за игру.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 26 апреля 2023 года

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии, основные лидеры в хорошей форме. Дома отменная статистика и поддержка трибун, но «Кингз» просто так не сдаются. В прошлом сезоне они конкурировали на равных, и сейчас в трёх из четырёх матчей соперники играли в овертаймах. Плюс лишь раз за четыре встречи тотал был ниже пяти шайб. Поэтому проверим ставку на то, что хозяева не проиграют через тотал больше.

Ставка: «Эдмонтон» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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