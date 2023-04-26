Экспресс на 26 апреля с коэффициентом 16.6: Гвардиола преподаст урок Артете

26 апреля пройдут очередные матчи в европейских футбольных чемпионатах и национальных кубках. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 16.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Арсенал»

«Манчестер Сити» имеет все шансы решить исход чемпионской гонки уже сейчас. «Арсенал» собственноручно отдал инициативу в руки соперника, когда потерял очки не только с «Ливерпулем», но ещё и с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном». Команду Артеты можно только пожалеть, говоря, что она не заслуживала такого конца хорошего сезона, однако нельзя поспорить с тем, что «Ман Сити» подошёл к очной встрече готовым гораздо лучше.

На весеннем отрезке сезона «канониров» очень сильно подвела оборона. Она ошибалась и раньше, но не в таких масштабах, и за счёт мощной игры в атаке недочёты получалось перекрывать. В последних матчах такой подход уже не сработал. Два пропущенных от «Вест Хэма» и три от «Саутгемптона» — далеко не самых ярких и сильных в атаке команд — наилучший показатель того, что Артете в матче с «Ман Сити» нет смысла надеяться на тылы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Манчестер Сити» набрал очень мощный ход, многих соперников «горожане» побеждают играючи, но к этому матчу Гвардиола отнесётся со всей серьёзностью. Его команда не проигрывает 16 матчей подряд, в домашних матчах у «горожан» 12 побед подряд. Матчи с низкой результативностью и для «Ман Сити», и для «Арсенала» в последнее время редкость. Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 3.5 мяча за 2.40.

Прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус»

Успехи «Интера» пока ограничиваются только Лигой чемпионов, где он смог дойти до полуфинала. В Серии А и Кубке Италии всё уже не так хорошо. В чемпионате «Интер» занимает только шестую строчку, а в Кубке хоть и дошёл до полуфинала, но на пути к трофею у него ещё стоят две серьёзные преграды. В последнее время результаты у хозяев неважные: всего 2 победы в 10 последних матчах.

«Ювентус» сейчас тоже сбавил обороты и выиграл только один из шести последних матчей, а в Серии А идёт на серии из трёх поражений. Результативность «старой синьоры» снова начала хромать, она с трудом забивает по одному голу за матч, если забивает вообще. Впрочем, у «Интера» с этим делом тоже были проблемы, но он немного исправился в двух последних матчах, забивая по три гола за игру.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Повторить такое в матче с «Ювентусом» у хозяев почти нет шансов. Команда Аллегри очень хорошо защищается, играет осторожно, не рискует и не подставляется. Гости хорошо умеют ломать игру сопернику, и «Интер» пока не в той форме, чтобы с лёгкостью навязать им свой футбол. Игра наверняка получится равной, без особого преимущества одной из команд. Очень интересно тут выглядит ставка на ничью за 3.40.

Прогноз на матч Примеры «Атлетик» — «Севилья»

«Атлетик» находится в отличной форме. Баски набрали 13 очков в пяти последних турах и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице. Лишь одно очко отделяет команду от зоны еврокубков.

Подопечные Эрнесто Вальверде за счёт акцента на интенсивный высокий прессинг создают множество опасных моментов у штрафной соперников — футболисты выполняют по 14,4 удара, из которых 4,3 приходится в створ ворот (третий и седьмой показатели в лиге). Ойан Сансет и Иньяки Уильямс с одноклубниками забили 42 мяча. Только четыре клуба более результативны.

«Севилья» по ходу сезона демонстрирует неоднозначные результаты. После отставки Хулена Лопетеги красно-белые под руководством Хорхе Сампаоли немного приободрились, но турнирное положение команды в Примере оставалось удручающим. В перерыве на матчи сборных в квалификации ЧЕ-2024 у руля команды встал 62-летний Хосе Луис Мендилибар. Под началом опытнейшего испанского специалиста команда заиграла на прежнем уровне. В итоге «нервионцы» набрали 10 очков в четырёх турах Примеры, а также пробились в полуфинал Лиги Европы, в котором встретятся с «Ювентусом».

Если учесть атакующий потенциал команд и игровой прогресс в последних матчах, то ожидается результативный сценарий встречи. При таких раскладах рекомендуем ставку на «обе забьют» за 2.03.

Экспресс на матчи 26 апреля

Ставка 1: ТБ 3.5 мяча в матче «Ман Сити» — «Арсенал» за 2.40.

Ставка 2: ничья в матче «Интер» — «Ювентус» за 3.40.

Ставка 3: обе забьют в матче «Атлетик» — «Севилья» за 2.03.

Общий коэффициент: 2.40 Х 3.40 Х 2.03 = 16.6.

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