Россиянин пошутил про своё возвращение в состав «фиалок», сказав, что, возможно, даже будет просто наблюдать за матчами.

«Фиорентина» — «Кремонезе». И без Кокорина всё хорошо

27 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Кремонезе». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лилий» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «тигров» оценён экспертами в 8.70. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Кремонезе» 27 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Кремонезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Кремонезе» (27.04.2023)

В Италии сезон постепенно близится к завершению. Позади уже 31 тур Серии А, а также матчи 1/4 финала Кубка страны. На 27 апреля запланирована встреча, которая закроет программу 1/2 финала турнира. На стадионе «Артемио Франки» во Флоренции померяются силами «Фиорентина» и «Кремонезе». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В первом матче «Фиорентина» победила со счётом 2:0. Помогло ей и то, что красную карточку получил защитник «Кремонезе» Эмануэль Айву. Защитник рукой выбил мяч из пустых ворот, совершив тем самым фол последней надежды. В предстоящем матче серо-красным придётся обходиться без него.

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Это немаловажно, ведь у команды из Кремоны остаются лишь три доступных центральных защитника, в том числе Лука Лочошвили, который толком не восстановился от травмы. В ресурсах серо-красные сильно ограничены. Хотя это и неудивительно, ведь в прошлом сезоне они выступали в Серии В.

«Кремонезе» является одним из главных претендентов на понижении в классе. Недавняя смена наставника не сильно повлияла на его положение. Клуб располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. За 31 тур он одержал только три победы и 10 раз сыграл вничью.

Серо-красные забили только 27 мячей, в то время как сами пропустили 57 — больше всех. И это несмотря на старания регулярно выручавших Марко Карнесекки и Мухамаду Сарра. Последний совершил целых восемь сейвов в первом полуфинальном матче с «Фиорентиной».

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Флорентийцы всецело владели инициативой. Они превзошли соперника по владению мячом, а также нанесли в три раза больше ударов, в том числе в створ. Чудом не забили больше. Преуспевают «лилии» и в Лиге конференций, где добрались до 1/2 финала турнира, обыграв ряд сильных соперников.

В чемпионате Италии дела у подопечных Винченцо Итальяно также идут хорошо. В последних девяти турах они уступили только «Монце» (2:3). Также было три ничьих, в том числе с «Аталантой» (1:1). Итальянского специалиста определённо есть за что похвалить. Он поставил очень качественный доминирующий футбол.

Впечатляет умение Итальяно грамотно распоряжаться ресурсами. Наставник чётко распределил роли, улучшив глубину и качество состава. Как мы помним, не нашлось в нём места Александру Кокорину, трансфер которого можно смело назвать одним из худших в истории «Фиорентины».

В 11 неполных матчах в составе «лилий» россиянин не отметился ни единым результативным действием. Итальяно не включил Кокорина в заявку на сезон, что привело к аренде в «Арис». Соглашение Александра с кипрской командой рассчитано до лета 2024 года.

Интересно, что недавно Кокорин дал интервью, в котором отметил, что не исключает варианта возвращения в «Фиорентину». Правда, также он подчеркнул, что возможно будет не играть, а просто присутствовать. «Лилии» прекрасно справляются без россиянина. Нападающий им не нужен. Скорее всего, он снова будет отправлен в аренду или продан.

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Вероятнее всего, в предстоящем матче подопечные Итальяно одержат результативную победу. П1 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. История очных встреч насчитывает три матча, и все выиграли «лилии». В 48 матчах во всех официальных турнирах в этом сезоне они забили целых 76 мячей. Сами пропустили тоже немало — 51.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Кремонезе» 27 апреля 2023 года

«Фиорентина» преуспевает во всех турнирах, радуя результативностью. Думаем на домашнем стадионе она обыграет располагающийся в зоне вылета «Кремонезе» и забьёт много голов. Добавит проблем и дисквалификация центрального защитника. Вряд ли кто-то удивится, если они потерпят разгромное поражение в предстоящем матче.

Ставка: победа «Фиорентины» и тотал больше 2.5 мяча за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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