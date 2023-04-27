Экспресс на АПЛ с коэффициентом 13.7: тен Хаг не пожалеет «Тоттенхэм»

27 апреля пройдут очередные матчи в АПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.7 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» – «Ньюкасл»

Ротация на тренерском мостике позитивно отразилась на результатах «ирисок». Несмотря на удручающее наследство от предыдущих тренеров в виде примитивизации игры и стагнации лидеров атаки, Шон Дайч постепенно приводит команду в чувство.

За 12 туров «Эвертон» проиграл лишь пять матчей — но во всех случаях претендентам на место в зоне еврокубков. Четыре встречи завершились вничью, а в остальных трёх мерсисайдский клуб добился максимального результата, в том числе с «Арсеналом» (1:0).

«Эвертон» ощутимо прибавил в атакующем аспекте. Футболисты стали активнее играть у штрафной соперников — под руководством Шона Дайча они наносят в среднем по 12,17 удара за игру, из которых треть приходится в створ ворот. В полной мере насладиться игровым прогрессом команды в атаке мешает низкая реализация голевых моментов.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Эдди Хау благодаря нефтедолларовому дождю смог собрать отличный состав и сколотить боеспособную команду, которая ведёт конкурентную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

После пробуксовки в начале календарного года «Ньюкасл» набрал крейсерский темп. Подопечные Эдди Хау выиграли шесть из семи последних матчей, продемонстрировав ударную игру в атаке. Чёрно-белые забили 19 голов на этом отрезке, и серьёзное влияние на столь высокопроизводительный футбол оказал Александер Исак, который забил семь голов.

Рекомендуем ставку на победу «Ньюкасла» за 1.78.

Прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Борнмут»

В матче прошлого тура «Саутгемптон» едва не стал автором громкой сенсации. На 88-й минуте «святые» выигрывали в гостях у лидирующего в АПЛ «Арсенала» со счётом 3:1, но довольствовались лишь ничьей. Более того – «Саутгемптону» повезло, что «канониры» не вырвали победу, хотя имели несколько шансов.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Эта ничья стала лишь четвёртым матчем с положительным результатом для нового тренера «Саутгемптона» Рубена Селльеса. На его счету одна победа, три ничьих и шесть поражений. В последних трёх матчах «святые» пропустили девять мячей.

«Борнмут» поменял тренера во время паузы на чемпионат мира, но поначалу Гари О’Нил не мог похвастаться положительными результатами, однако со временем команда стала относительно регулярно набирать очки. В последних семи матчах было одержано четыре победы, в том числе над «Ливерпулем» (1:0), «Фулхэмом» (2:1) и «Тоттенхэмом» (3:2). Интересно, что за 10 последних игр между «Саутгемптоном» и «Борнмутом» лишь однажды побеждала та из команд, которая была хозяином матча. Текущий расклад сил между конкурентами указывает нам на то, что эта тенденция продолжится. Поставим на победу гостей за 3.15.

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «МЮ»

Работа Кристиана Стеллини в «Тоттенхэме» закончилась, не успев начаться, ему не простили унизительного поражения от «Ньюкасла» и отправили в отставку. Дальше руководить командой будет Райан Мэйсон, который два года назад уже становился исполняющим обязанности за семь матчей до финиша. Тогда Мэйсон проиграл в финале Кубка лиги «Ман Сити», а в чемпионате занял только седьмую строчку.

Обилие кадровых потерь, очень досадное поражение от «Ньюкасла», после которого будет тяжело прийти в себя, да и слабая форма «шпор» говорят нам о том, что даже с таким «МЮ» им будет сложно справиться. Манкунианцы вылетели из Лиги Европы и потратили немало сил, чтобы выйти в финал Кубка Англии. У них тоже большие проблемы с составом, но по игре гости смотрятся интереснее нынешнего «Тоттенхэма».

К «МЮ» могут быть претензии за вылет из еврокубков, но в чемпионате у команды тен Хага всё получается неплохо. Гости должны убирать конкурента в борьбе за четвёртую строчку. Победа над «Тоттенхэмом» практически обеспечит манкунианцам путёвку в Лигу чемпионов. Предлагаем поставить на победу «МЮ» за 2.45.

Экспресс на матчи 27 апреля

Ставка 1: победа «Ньюкасла» в матче с «Эвертоном» за 1.78.

Ставка 2: победа «Борнмута» в матче с «Саутгемптоном» за 3.15.

Ставка 3: победа «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом» за 2.45.

Общий коэффициент: 1.78 Х 3.15 Х 2.45 = 13.7.

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