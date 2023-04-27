«Динамо» — «Факел». Смолов сделает подарок на столетие

Бело-голубые отмечают праздник, и нельзя в такой день проигрывать, тем более на трибунах должен быть Овечкин.

28 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ «Динамо» – «Факел». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех воронежцев оценивается аналитиками коэффициентом 6.10. Поставить на ничью предлагают за 4.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» – «Факел» 28 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» – «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Факел» (28.04.2023)

Очередной тур чемпионата России по футболу открывает матч в Москве. На стадионе «ВТБ Арена» «Динамо», занимающее шестое место в турнирной таблице, примет воронежский «Факел», который пытается выбраться из зоны прямого вылета. Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 20:00 мск.

Нельзя сказать, что «Динамо» уже доигрывает сезон, так как у него ещё остаются шансы на место в тройке. Тем не менее во втором круге бело-голубые совершили уже слишком много потерь, а отыграть в шести оставшихся турах девять очков – задача проблематичная. Однако попыток бросать не стоит.

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В последнем туре команда Славиши Йокановича прервала серию без поражений в основное время, которая длилась три матча. Клуб проиграл «Зениту» (1:3) в Санкт-Петербурге, поэтому результат никого не удивляет. И всё же отсутствие больших побед болельщиков разочаровывает.

В 2023 году «Динамо» смогло победить только «Крылья Советов» (1:0), «Урал» (1:0) и «Пари НН» (3:1). В то же время хозяева выбыли из Кубка России, уступив в серии пенальти скромному «Акрону», упустили победу в матче со «Спартаком» (3:3) и пропустили два безответных мяча в игре с «Сочи».

Если «Динамо» хочет ударно провести концовку чемпионата, необходимо снова побеждать. На оборону положиться нельзя, так как она пропускает регулярно и в среднем почти два гола за игру. Однако с атакой проблем нет. Даниил Фомин забивает в двух матчах подряд, Фёдор Смолов тоже прервал голевую засуху. Российский форвард забивал каждой команде, располагавшейся в четвёрке худших на момент игры.

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В том числе пострадал от Фёдора и «Факел» в июле прошлого года. Стоит отметить, что в том матче воронежцы не проиграли (3:3), продемонстрировав небывало рвение в атаке. И в целом они не уступают бело-голубым на протяжении трёх личных встреч в разных турнирах – добыты две победы и одна ничья.

И всё же второй круг «огнеопасные» проводят заметно хуже первого. В семи последних турах обыграли только нестабильный «Сочи», но потеряли очки во всех важных встречах. С «Химками» едва спасли ничью (1:1), «Торпедо» с последнего места не смогли даже забить (0:2), а неделю назад показали ужасную реализацию в игре с «Оренбургом» (1:3).

Теперь предстоит выезд в Москву, где в нынешнем сезоне самыми большими достижениями стали ничьи с «Химками» и «Динамо». Добавить к этому ещё и тот факт, что «Факел» остаётся худшей гостевой командой РПЛ – в 11 матчах ни одной победы и плачевная разность забитых и пропущенных мячей.

Воронежцам придётся играть агрессивно. От зоны прямого вылета всего одно очко отрыва, а до спасительной строчки — семь очков. Отсидеться в обороне в надежде на ничью с «Динамо» не получится. Воронежцы забивали москвичам хотя бы один гол в восьми матчах подряд. В состав вернулся лучший бомбардир команды Георгий Гонгадзе, поэтому опций впереди у гостей хватает.

Данная встреча обещает не разочаровать в плане результативности. Мотивация «Факела» высока, ему необходимы очки, и здесь уже не до уровня соперника. Тем более что история очных матчей с недавних пор на стороне воронежцев. И всё же «Динамо» не может себе позволить проиграть в очередной раз дома одному из аутсайдеров.

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Даже при всех проблемах в обороне класс нападения позволит компенсировать любые потери. Потому логичной выглядит ставка на то, что хозяева не проиграют и обе забьют за 2.09. К тому же в матче с «Факелом» московский клуб будет отмечать своё столетие. Приглашение на игру получил даже Александр Овечкин. Бело-голубые точно будут на кураже!

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» – «Факел» 28 апреля 2023 года

Встреча соперников, располагающихся в разных концах турнирной таблицы. Тем не менее команды находятся не в лучшей форме, но отчаянно нуждаются в победе. «Динамо» постепенно лишается шансов добиться в этом сезоне чего-то существенного. В гостях «огнеопасные» выступают слабо, не справляются ни оборона, ни вратарь, потому засушить игру не удастся. Но хотя бы забить гол гости должны.

Ставка: «Динамо» не проиграет и обе забьют за 2.09.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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Прогноз на матч «Динамо» — «Факел» с коэффициентом 2.65.

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