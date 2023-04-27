«Крылья Советов» — «Зенит». Судьи услышали Андреева

Отставка генерального директора самарцев поможет, и в этот раз матч будет чистым. В таком случае хозяева могут зацепить очки даже с лидером.

29 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.61. Успех самарцев оценивается в 5.30. На ничью дают коэффициент 4.05.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что игра 25-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» (29.04.2023)

Игра 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» пройдёт 29 апреля на поле стадиона «Солидарность Арена» (Самара). Начало в 14:00 мск. В минувшем матче хозяева оказались в эпицентре громкого скандала, который привёл к добровольной отставке генерального директора Вадима Андреева.

Страсти бушевали в игре «Крыльев Советов» и «Пари НН». Соперники ведут борьбу за выживание в РПЛ, поэтому напряжение на поле зашкаливало. Судя по всему, нервозность передалась и главному арбитру матча Роману Галимову.

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Он принял ряд спорных решений, на которые крайне болезненно отреагировали руководители клуба из Самары. Поражение со счётом 1:2 они списали на действия судейской бригады.

Генеральный директор «Крыльев Советов» демонстративно ушёл в отставку, чтобы привлечь внимание к проблеме. Между тем игра подопечных Игоря Осинькина крайне далека от идеальной.

Наспех сбитая оборона «Пари НН» сумела нейтрализовать угрозу, которая исходила от позиционного нападения «Крыльев Советов». С созданием и реализацией опасных моментов у них большие проблемы.

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран довольно быстро раскусил идею «Крыльев Советов» атаковать через фланги. Наставник перенёс линию защиты ниже и обезопасил ворота. Если Игорь Осинькин не придумает нестандартные решения для «Зенита», его команде будет сложно забить.

В свою очередь, клуб из Санкт-Петербурга в минувшем туре взял реванш у «Динамо» за поражение в Кубке России. Игра прошла полностью под контролем «Зенита», что и предопределило итоговый результат — победа со счётом 3:1. Тем не менее у Сергея Семака есть претензии к обороне и голкиперу Кержакову. Иначе сложно объяснить интерес «Зенита» к турецкому вратарю Чакыру.

«Зенит» и «Крылья Советов» провели 51 очную встречу. Преимущество на стороне подопечных Сергея Семака — 29 побед при девяти ничьих. Разница забитых мячей — 83:48 также в пользу гостей.

«Зениту» вряд ли стоит беспокоиться о защите титула. Отрыв от ближайшего преследователя «Ростова» — девять очков. Учитывая уровень игры действующего чемпиона и глубину состава, он вряд ли провалит финишный отрезок сезона.

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«Крылья» готовятся к игре в нервной обстановке. Неизвестно, как повлияют на настрой футболистов демарш и добровольная отставка генерального директора. Но даже в таких условиях хозяева не имеют права проигрывать, поскольку они рядом с зоной вылета. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Крылья Советов» не проиграют, за коэффициент 2.30.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 29 апреля 2023 года

«Крылья Советов» в последних очных встречах в Самаре всегда создают проблемы «Зениту». В двух играх у подопечных Осинькина в активе победа и ничья. Учитывая сложное турнирное положение хозяев, поставим, что они не проиграют за 2.30.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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