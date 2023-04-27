«Уфа» — «Динамо». Шамиль Газизов близок к отставке

Генеральный директор уфимцев не справился со своими обязанностями. Он довёл клуб до вылета во Вторую лигу.

28 апреля состоится матч 29-го тура Первой лиги «Уфа» — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу махачкалинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Уфа» — «Динамо» 28 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Уфа» — «Динамо» Махачкала получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Первой лиги «Уфа» — «Динамо» (28.04.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба за выход в РПЛ. На 28 апреля запланирована встреча, которая откроет программу 29-го тура. На стадионе «Нефтяник» в Уфе померяются силами местная «Уфа» и махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Относительно недавно «Уфа» пережила смену главного тренера. Должность занял Арслан Халимбеков. Под руководством нового наставника она провела 13 матчей, в которых обыграла «Велес» (4:1) и «СКА-Хабаровск» (3:0). Вничью сыграла с «КАМАЗом» (2:2), «Нефтехимиком» (0:0) и «Акроном» (тоже 0:0).

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Во всех остальных матчах уфимцы потерпели поражения и довольно много пропустили. За этот отрезок времени в их ворота было забито целых 18 мячей. Из-за поражений подопечные Халимбекова спустились в зону вылета — на 16-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги.

Отставание от располагающейся на спасительном 14-м месте «Кубани» достаточно велико — семь очков. Шансов на сохранение прописки у «горожан» очень мало. На фоне этого пошли слухи о том, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов покинет клуб по окончании сезона.

Газизов по данному поводу отметил, что является наёмным рабочим. Он подчеркнул, что пока делает всё возможное, чтобы футбол существовал в республике. Шамиль многое сделал для уфимцев, но его стараний, очевидно, оказалось недостаточно. Из участника РПЛ команда превратилась в одного из главных претендентов на вылет во Вторую лигу.

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У махачкалинского «Динамо» дела обстоят совсем иначе. На данный момент оно располагается на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от идущего на четвёртом месте «Енисея» составляет пять очков, что немало. Впрочем, пока что команда и не преследует цель выйти в РПЛ.

В недавнем интервью президент махачкалинского клуба Гаджи Гаджиев грамотно разложил по полкам цели на будущее. Он не стал исключать вероятности того, что «Динамо» удастся добиться повышения в классе в этом году. Но также признался, что планирует попробовать выйти в РПП в следующем сезоне.

Гаджиев подчеркнул, что инфраструктура у «Динамо» лучше, чем у многих других команд Первой лиги, но вот финансовая составляющая не очень высокая. Состав махачкалинской команды не блещет известными именами. В общем, в приоритете у неё поднакопить ресурсов и сил на следующий сезон.

С другой стороны, за последние девять туров подопечные Горана Алексича уступили только «Акрону» (0:2) и «Родине» (тоже 0:2). Вничью они сыграли с «Шинником», «Арсеналом» и «Балтикой» (во всех трёх случаях 0:0). Победили «СКА-Хабаровск» (1:0), «Краснодар-2» (1:0), «КАМАЗ» (тоже 1:0) и «Енисей» (3:0).

Думается, выиграют махачкалинцы и в предстоящей игре. Поставить на их победу и тотал меньше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Отличительной чертой «Динамо» является очень крепкая линия обороны. За 28 туров оно пропустило только 20 мячей — меньше всех. Само забило тоже немного — 21.

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На выезде подопечные Горана Алексича выступают не намного хуже, чем на домашней арене. Скорее всего, в предстоящем матче они выиграют со счётом 1:0 или 2:0. Тем самым махачкалинцы приблизят Газизова к отставке, а уфимцев – к вылету во Вторую лигу. На данном этапе они попросту выглядят предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Уфа» — «Динамо» 28 апреля 2023 года

Смена главного тренера не помогла «Уфе». Она плохо выступила в последних 13 матчах и спустилась в зону вылета. Несмотря на то что встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник», «Динамо» выглядит фаворитом. У него очень крепкая защита, а также гораздо лучше результаты на дистанции. Есть все основания полагать, что махачкалинцы одержат победу в грядущей встрече, но много голов не ждём.

Ставка: победа «Динамо» Махачкала и тотал меньше 2.5 мяча за 4.40.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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