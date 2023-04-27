Экс-футболист «Зенита» хотел бы выйти в еврокубки, а для этого нужно набирать очки в каждом из оставшихся матчей.

«Страсбург» — «Лион». Ловрен видит цель и идёт к ней

28 апреля 2023 года состоится матч Лиги 1 «Страсбург» — «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу лионцев можно с коэффициентом 2.35. Шансы «Страсбурга» оценены в 2.95. Заключить пари на ничью предлагается за 3.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Страсбург» — «Лион» 28 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Страсбург» — «Лион» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.87. Ставки на то, что лионцы победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Лион» (28.04.2023)

В пятницу вечером «Страсбург» и «Лион» встретятся на стадионе «Стад де ла Мено» в матче, который может оказаться важным для обеих команд.

Хозяева проводят слабый сезон и занимают 15-е место в таблице Лиги 1, находясь за пределами зоны вылета лишь благодаря лучшей разнице мячей по сравнению с «Брестом», который располагается на 17-й строчке.

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Однако команда Фредерика Антонетти подойдёт к этой встрече в приподнятом настроении, ведь она одержала две победы подряд, обыграв «Аяччо» (3:1) и «Реймс» (2:0).

«Страсбург» в последнее время отличается неплохой результативностью: в пяти из шести последних встреч он забивал не менее двух мячей. Хозяева также хорошо выступают на домашнем стадионе, выиграв четыре из пяти последних матчей.

В прошлый раз «Лион» не смог побороться за место в первой шестёрке Лиги 1, поскольку домашнее поражение от «Марселя» со счётом 1:2 положило конец его семиматчевой беспроигрышной серии в Лиге 1. Это поражение также положило конец и трёхматчевой победной серии лионцев в чемпионате Франции.

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Сейчас команда Лорана Блана отстаёт от зоны еврокубков на шесть очков и нуждается в победе, чтобы вернуться на прежний уровень.

В последнее время «Лион» демонстрирует приличные результаты на выезде, выиграв шесть из девяти последних встреч. Кроме того, клуб выиграл три из четырёх последних матчей в гостях в Лиге 1.

Ловрен переходил во французский чемпионат, чтобы выступать в еврокубках. Поэтому он будет одним из самых мотивированных футболистов в составе «Лиона». Предлагаем поставить на то, что гости выиграют, за коэффициент 2.35 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Лиона» за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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