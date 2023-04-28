«Миннесота» — «Даллас», шестой матч. Что с Капризовым?

29 апреля состоится шестой матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.55. Успех «Старз» тоже идёт за 2.55. На ничью предлагают поставить за 3.70.
Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» 29 апреля 2023 года
Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.70. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 12.0.
Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Даллас» (29.04.2023)
В НХЛ на 29 апреля запланировано пять матчей плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить шестой игре между «Миннесотой» и «Далласом», которая пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу «Старз».
В последнем матче дома подопечные Питера Дебура разгромно обыграли «Миннесоту» (4:0). Роопе Хинц отметился ассистентским хет-триком. Тайлер Сегин и Джейсон Робертсон забросили по шайбе и отдали по передаче. «Даллас» вышел вперёд в серии, и это их вторая победа кряду.
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Отдельной похвалы заслуживает голкипер «Далласа» Джейк Эттингер. 24-летний американец отразил все 27 бросков. Он первый вратарь в этом плей-офф с шат-аутом. «Миннесота» ничего не смогла противопоставить, а Кирилл Капризов не набирает очки уже в четырёх встречах. Однако у команды было время, чтобы придумать хитрый план и вернуться в серию.
«Даллас» в плей-офф прибавляет с каждой игрой. Питер Дебур рад, что его команда хоть и начала с роли догоняющей соперника, но всё-таки вышла вперёд. Если «Старз» становятся лучше, то у «Миннесота» чувствуется упадок. Не остаётся надежды даже на звёздных лидеров.
Интересно, что хоккеист «Далласа» Роопе Хинц лидирует в гонке бомбардиров плей-офф, опережая даже Леона Драйзайтля. Финн набрал 11 очков, а немец — 10. К сожалению, в этой гонке не участвует Капризов, которого обезвредили.
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«Дикарей» возвращение домой может не спасти, в пяти последних играх в Сент-Поле у клуба две победы. «Даллас» в гостях играет примерно так же: три победы в пяти последних встречах. Статистика похожа, но гости показывают отличный хоккей.
«Миннесоте» нужен всплеск эмоций, однако Капризов никак не может прийти в себя. А ведь он должен вести команду вперёд! «Далласу» остался последний шаг, и можно будет отпраздновать выход в следующий раунд.
Не предвидя улучшений со стороны «Уайлд», проверим победу «Далласа» за 2.55. За счёт опыта и мастерства гости делают разницу. Плюс лидеры «Миннесоты» молчат, а соперник набирает обороты. Серия в руках гостей, и они её не отпустят.
Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Даллас» 29 апреля 2023 года
«Миннесота» загнала себя в угол и вряд ли сможет спасти серию. «Даллас» набрал отменную форму, а его лидеры в порядке и отдавать серию не планируют. У гостей есть кому забивать и держать оборону. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей, которые отправят Кирилла Капризова в отпуск.
Ставка: победа «Далласа» за 2.55.
Экспресс с коэффициентом 7.10.
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