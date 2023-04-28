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«Рубин» — «СКА-Хабаровск», прогноз на матч Первой лиги 29 апреля 2023 года, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Рубин» — «СКА-Хабаровск». РПЛ не за горами
Михаил Коробов
«Рубин» — «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч
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Казанцы ответственно отнесутся к 65-летию клуба. Для болельщиков будет устроен настоящий праздник и добыта ещё одна победа.

29 апреля состоится матч 29-го тура Первой лиги «Рубин» — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех хабаровчан оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Рубин» — «СКА-Хабаровск» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Рубин» — «СКА-Хабаровск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на обе забьют можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Первой лиги «Рубин» — «СКА-Хабаровск» (29.04.2023)

Россия - Мелбет Первая лига. 29-й тур
29 апреля 2023, суббота. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба за выход в РПЛ. На 29 апреля запланированы семь встреч 29-го тура. В одной из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани померяются силами «Рубин» и «СКА-Хабаровск». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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Совсем недавно «Рубин» пережил смену главного тренера. Покинул должность Юрий Уткульбаев. Его место занял Рашид Рахимов. Под руководством нового наставника казанцы провели пока только два матча. Зато в обоих одержали победы. Сначала они разгромили «Шинник» — 3:0, а затем обыграли «Арсенал» — 1:0.

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Складывается впечатление, что смена главного тренера пошла «Рубину» на пользу. Хотя во втором матче команда сыграла менее собранно, чем в первом. Казанцы совершили немало ошибок. Они допустили много потерь и неточных передач. Также упустили несколько потенциально голевых моментов.

Помогло «Рубину» то, что «Арсенал» бóльшую часть встречи провёл в меньшинстве. На 42-й минуте после видеопросмотра главный арбитр удалил защитника туляков Даниила Степанова за грубую игру. С другой стороны, казанцы выступали на выезде, и им удалось добыть очень важную победу.

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Выиграв, подопечные Рахимова увеличили отрыв от «Алании» до пяти очков. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет четыре очка. Казанцы имеют все шансы на то, чтобы добыть прямую путёвку в РПЛ. Мотивации у них хоть отбавляй. Плюс состав один из самых сильных в лиге.

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У «СКА-Хабаровск» дела обстоят далеко не так здорово, как у «Рубина». Он располагается лишь на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от занимающего четвёртую строчку «Енисея» очень велико — восемь очков. Побороться за выход в РПЛ уже вряд ли получится.

В последних девяти турах в Первой лиге хабаровчане не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «Акроном» (1:1), «Енисеем» (0:0), «Нефтехимиком» (0:0), «Кубанью» (2:2) и «Волгой» из Ульяновска (1:1). Уступили «Балтике» (0:2), махачкалинскому «Динамо» (0:1), «Родине» (0:2) и располагающейся в зоне вылета «Уфе» (0:3).

Несмотря на череду неудачных результатов, руководство «СКА-Хабаровск» не планирует увольнять Романа Шаронова. А стоило бы! Выступление его команды вызывает большие вопросы. Понятно, что специалист сильно ограничен в ресурсах, но невнятная игра и большое количество пропущенных мячей в матчах с аутсайдерами — это совсем не дело.

«Рубин» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Его беспроигрышная серия в Первой лиге насчитывает уже 16 матчей. Интересно, что грядущую встречу команда планирует провести в ретроформе 2002 года. Поставить на её победу с форой (-1) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

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Дополнительной мотивацией для «Рубина» послужит то, что матч посвящён 65-летнему юбилею клуба. Зрителей будет ждать автограф-сессия с легендарными игроками команды, среди которых Алехандро Домингес, Александр Бухаров, Макбет Сибайя, Андрей Фёдоров, Сергей Харламов и другие.

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Скорее всего, казанцы порадуют своих болельщиков качественной игрой и уверенной победой. За 28 туров они забили 43 мяча, в то время как сами пропустили только 24. У хабаровчан же имеются серьёзные проблемы с выездами. За 14 туров в гостях они выиграли только три матча и пять раз сыграли вничью. Забили за этот отрезок времени 17 голов, а сами пропустили — 23.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Рубин» — «СКА-Хабаровск» 29 апреля 2023 года

«Рубин» выглядит предпочтительнее. Смена наставника, как кажется, пошла ему на пользу. У казанцев сильнее состав и намного лучше результаты. 16 матчей без поражений говорят сами за себя. Плюс предстоящая игра важна для них с исторической точки зрения. Мотивации хоть отбавляй. Скорее всего, «СКА-Хабаровск» проиграет со счётом 0:2 или 0:3. Хабаровчане не выиграли ни одного из последних девяти матчей. С выездными встречами у них огромные проблемы.

Ставка: победа «Рубина» с форой (-1) за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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