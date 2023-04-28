«Рубин» — «СКА-Хабаровск». РПЛ не за горами

Казанцы ответственно отнесутся к 65-летию клуба. Для болельщиков будет устроен настоящий праздник и добыта ещё одна победа.

29 апреля состоится матч 29-го тура Первой лиги «Рубин» — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех хабаровчан оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Рубин» — «СКА-Хабаровск» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Рубин» — «СКА-Хабаровск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на обе забьют можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Первой лиги «Рубин» — «СКА-Хабаровск» (29.04.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба за выход в РПЛ. На 29 апреля запланированы семь встреч 29-го тура. В одной из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани померяются силами «Рубин» и «СКА-Хабаровск». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Совсем недавно «Рубин» пережил смену главного тренера. Покинул должность Юрий Уткульбаев. Его место занял Рашид Рахимов. Под руководством нового наставника казанцы провели пока только два матча. Зато в обоих одержали победы. Сначала они разгромили «Шинник» — 3:0, а затем обыграли «Арсенал» — 1:0.

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Складывается впечатление, что смена главного тренера пошла «Рубину» на пользу. Хотя во втором матче команда сыграла менее собранно, чем в первом. Казанцы совершили немало ошибок. Они допустили много потерь и неточных передач. Также упустили несколько потенциально голевых моментов.

Помогло «Рубину» то, что «Арсенал» бóльшую часть встречи провёл в меньшинстве. На 42-й минуте после видеопросмотра главный арбитр удалил защитника туляков Даниила Степанова за грубую игру. С другой стороны, казанцы выступали на выезде, и им удалось добыть очень важную победу.

Выиграв, подопечные Рахимова увеличили отрыв от «Алании» до пяти очков. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет четыре очка. Казанцы имеют все шансы на то, чтобы добыть прямую путёвку в РПЛ. Мотивации у них хоть отбавляй. Плюс состав один из самых сильных в лиге.

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У «СКА-Хабаровск» дела обстоят далеко не так здорово, как у «Рубина». Он располагается лишь на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от занимающего четвёртую строчку «Енисея» очень велико — восемь очков. Побороться за выход в РПЛ уже вряд ли получится.

В последних девяти турах в Первой лиге хабаровчане не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «Акроном» (1:1), «Енисеем» (0:0), «Нефтехимиком» (0:0), «Кубанью» (2:2) и «Волгой» из Ульяновска (1:1). Уступили «Балтике» (0:2), махачкалинскому «Динамо» (0:1), «Родине» (0:2) и располагающейся в зоне вылета «Уфе» (0:3).

Несмотря на череду неудачных результатов, руководство «СКА-Хабаровск» не планирует увольнять Романа Шаронова. А стоило бы! Выступление его команды вызывает большие вопросы. Понятно, что специалист сильно ограничен в ресурсах, но невнятная игра и большое количество пропущенных мячей в матчах с аутсайдерами — это совсем не дело.

«Рубин» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Его беспроигрышная серия в Первой лиге насчитывает уже 16 матчей. Интересно, что грядущую встречу команда планирует провести в ретроформе 2002 года. Поставить на её победу с форой (-1) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Дополнительной мотивацией для «Рубина» послужит то, что матч посвящён 65-летнему юбилею клуба. Зрителей будет ждать автограф-сессия с легендарными игроками команды, среди которых Алехандро Домингес, Александр Бухаров, Макбет Сибайя, Андрей Фёдоров, Сергей Харламов и другие.

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Скорее всего, казанцы порадуют своих болельщиков качественной игрой и уверенной победой. За 28 туров они забили 43 мяча, в то время как сами пропустили только 24. У хабаровчан же имеются серьёзные проблемы с выездами. За 14 туров в гостях они выиграли только три матча и пять раз сыграли вничью. Забили за этот отрезок времени 17 голов, а сами пропустили — 23.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Рубин» — «СКА-Хабаровск» 29 апреля 2023 года

«Рубин» выглядит предпочтительнее. Смена наставника, как кажется, пошла ему на пользу. У казанцев сильнее состав и намного лучше результаты. 16 матчей без поражений говорят сами за себя. Плюс предстоящая игра важна для них с исторической точки зрения. Мотивации хоть отбавляй. Скорее всего, «СКА-Хабаровск» проиграет со счётом 0:2 или 0:3. Хабаровчане не выиграли ни одного из последних девяти матчей. С выездными встречами у них огромные проблемы.

Ставка: победа «Рубина» с форой (-1) за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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