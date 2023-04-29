«Монако» — «Монпелье». Головин полон сил

Россиянин пропустил матч с «Лансом» из-за болезни, но теперь добавит в атаке.

30 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Монпелье». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Монпелье» оценен экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Монпелье» 30 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Монпелье» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Монпелье» (30.04.2023)

Во Франции сезон стремительно близится к завершению. Позади 32 тура Лиги 1. На 30 апреля запланированы шесть встреч 33-го тура. В самой ранней из них в городе Фонвьей померяются силами «Монако» и «Монпелье». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный судья — Марк Болланжье.

На данный момент «Монако» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от идущего на третьей строчке «Ланса» довольно велико — пять очков. Отрыв от догоняющего «Лилля» такой же. Есть большая вероятность того, что монегаски так и не сдвинутся с места.

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За последние пять туров подопечные Филиппа Клемана проиграли только «Лансу» (0:3), на выезде. Вничью они сыграли с «Нантом» (2:2). Победили «Аяччо» (2:0), «Страсбург» (4:3) и «Лорьян» (3:1). Интересно, что матч с кроваво-золотыми пропустил из-за болезни Александр Головин. Сообщалось, что накануне встречи у него поднялась температура.

26-летний бывший полузащитник ЦСКА твёрдо закрепился в качестве одного из лидеров монегасков. В этом сезоне он провёл 29 матчей в Лиге 1, в которых забил семь мячей и отдал столько же результативных передач. Недавно россиянин был признан самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt.

Возможно, будь Александр в составе, встреча с «Лансом» сложилась бы совсем иначе. Его болезнь оказалась непродолжительной. Головин уже поправился и вернулся к тренировкам в общей группе «Монако». Скорее всего, он примет участие в предстоящем матче и поможет своей команде добыть победу.

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В предстоящей встрече монегасков ждёт непростой соперник. «Монпелье» располагается лишь на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Однако это мало о чём говорит. Совсем недавно он произвёл смену главного тренера, которая весьма благоприятно отразилась на результатах. Занял должность опытный Мишель Дер Закарян.

Под руководством специалиста «паладины» провели 10 матчей в чемпионате Франции. Уступили только «Тулузе» (1:2) и «Лиллю» (1:2). Вничью сыграли с «Лансом» (1:1) и «Марселем» (тоже 1:1), на выезде. Бросается в глаза, что заметно окрепла оборонительная линия клуба.

За эти девять туров подопечные Дер Закаряна пропустили только семь мячей. Относительно первой половины сезона показатели очень хорошие. Особый вклад привнёс перебравшийся в «Монпелье» из «Эспаньола» Бенжамен Леком. 32-летний голкипер совершил за этот период времени целых 35 сейвов.

С результативностью у «паладинов» полный порядок был и до прихода Дер Закаряна. За 32 тура в Лиге 1 они забили 48 мячей. 13 из них записал на свой счёт 20-летний талантливый нападающий Элье Ваи. Интересно, что по результатам исследования с использованием искусственного интеллекта он вошёл в тройку лучших кандидатов на замену Кариму Бензема в мадридском «Реале».

Наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.93. Шесть из девяти последних очных встреч закончились именно так. У «Монпелье» при Дер Закаряне защита стала надёжнее, но класс игроков у монегасков гораздо выше. Да и результативность у них будет получше. За 32 тура красно-белые забили 66 мячей. В 23 (17+6) из них принял участие Виссам Бен-Йеддер.

В то же время, несмотря на старания талантливого Александра Нюбеля, монегаски пропустили за эти 32 тура 46 мячей. Голкипер неоднократно радовал умопомрачительными сейвами, но этого часто оказывалось мало. Именно из-за нехватки качества в обороне красно-белые вылетели из Кубка Франции и Лиги Европы.

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Также интересно, что летом монегаски планируют заняться перестройкой. Сообщается, что они хотят избавиться от дорогостоящих футболистов и сделать упор на развитие академии. Не исключено, что первые шаги будут предприниматься уже в этом сезоне.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Монпелье» 30 апреля 2023 года

У «Монако» сильнее состав и лучше результаты на дистанции. Выздоровел Головин, и встреча пройдёт в городе Фонвьей. С другой стороны, «Монпелье» прибавил под руководством Дер Закаряна. Думается, матч будет проходить на равных скоростях и закончится большим количеством забитых мячей с обеих сторон. История очных встреч только за такой исход. Плюс у обеих команд прекрасно обстоят дела с результативностью. На двоих они забили более 110 мячей за 32 тура в чемпионате Франции. Сами при этом пропустили без малого 100.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.93.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

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