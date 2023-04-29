«Фулхэм» — «Ман Сити». Холанду нет равных

Неудержимый норвежец бьёт рекорды и приближается к победе в АПЛ. Его не остановить.

30 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «дачников» оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 30 апреля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.85. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Сити» (30.04.2023)

В АПЛ на 30 апреля запланировано пять встреч 34-го тура. В одной из них на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне померяются силами местный «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Главный арбитр — Саймон Хупер.

«Фулхэм» здорово провёл первую половину сезона. Долгое время он располагался в верхней части турнирной таблицы и выглядел одним из главных претендентов на то, чтобы закончить сезон в зоне еврокубков. Марку Силва даже входил в тройку претендентов на звание «Тренер месяца» в АПЛ в феврале.

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Тем не менее во второй половине сезона «дачников» настиг спад. Им попросту не хватило ресурсов для того, чтобы продолжать выступать в том сумасшедшем темпе, который был набран изначально. Усугубила положение дисквалификация лучшего бомбардира команды — Александра Митровича.

В четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:3) сербский нападающий был удалён за попытку схватить рефери Криса Кавану за руку. Вместо стандартной трёхматчевой дисквалификации он получил за это отстранение на восемь игр, а также штраф в размере € 86 тыс.

К предстоящему матчу «Фулхэм» подходит без Митровича, а также в очень плохой форме. За последние 13 туров в чемпионате Англии лондонцы выиграли только четыре матча и два раза сыграли вничью. Забили «дачники» за этот период времени 12 голов. Сами же пропустили 15.

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«Манчестер Сити» подходит к грядущей игре совсем в других кондициях. За последние 10 туров в АПЛ клуб лишь раз сыграл вничью — с «Ноттингем Форест» (1:1). Во всех остальных встречах он побеждал, в том числе в чемпионском матче последнего тура с «Арсеналом» (4:1).

Одним из главных героев игры с «канонирами» стал Эрлинг Холанд. Норвежец записал на свой счёт две передачи, которые превратил в голы Кевин Де Брёйне. Также он отметился забитым мячом, установив тем самым рекорд АПЛ по голам за сезон. На счету Эрлинга 33 мяча за 29 туров. Всего в текущем сезоне у него 49 голов и восемь ассистов в 43 играх за «горожан» во всех турнирах.

Благодаря невероятной результативности Холанда, грамотному руководству Хосепа Гвардиолы и не только «Манчестер Сити» преуспевает во всех турнирах. Совсем недавно он добыл путёвку в финал Кубка Англии, разгромив «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Хет-трик в том матче оформил Рияд Марез.

Также «горожане» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, уверенно победив «Лейпциг» и «Баварию». Сейчас они располагаются на втором месте в турнирной таблице АПЛ, но отрыв от лидирующего «Арсенала» составляет всего два очка. При этом у подопечных Гвардиолы есть целых два матча в запасе.

Известный спортивный журналист Василий Уткин недавно высказался по поводу чемпионской гонки в АПЛ. По его мнению, теперь можно с уверенностью сказать, что «Манчестер Сити» — чемпион Англии нынешнего сезона. «Горожане» набрали фантастический ход, в то время как у «канониров» силы на исходе.

П2 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. На последнем отрезке сезона «Манчестер Сити» демонстрирует великолепную по качеству игру и громит всех без разбору. За 31 тур «горожане» забили целых 82 мяча — больше всех. Предпосылок к ухудшению результативности нет.

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Гвардиола после победы в матче с «Арсеналом» рассказал, что его подопечные теперь нацелены только на победы. И этот менталитет, когда нет другого выбора, кроме как выиграть, по его мнению, является наилучшим. С испанцем не поспоришь. С «горожанами» он уже четыре раза становился чемпионом АПЛ. Всё ведёт к ещё одному.

Прогноз и ставки на матч 34-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 30 апреля 2023 года

Во второй половине сезона «Фулхэм» сильно сбавил. Ему попросту не хватило ресурсов для того, чтобы продолжать играть в заданном ритме. Да ещё и Митрович получил дисквалификацию. «Манчестер Сити» разгромил ряд команд, которые гораздо сильнее «дачников». Соперники подходили к матчам в отличном тонусе, но в попытках остановить Эрлинга Холанда и гениального Хосепа Гвардиолу они терпели неудачи. Думаем, в предстоящем матче «горожане» одержат результативную победу.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

Хави: в мире единицы таких, как Дембеле.

Прогноз на матч «Барселона» — «Бетис» с коэффициентом 3.00.

Представитель Дзюбы: обсудили с руководством «Локомотива» новый контракт.

Прогноз на матч «Наполи» — «Салернитана» с коэффициентом 3.20.