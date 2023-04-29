«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Салах обставит Кейна

В гонке бомбардиров Гарри опережает Мохаммеда, но в турнирной таблице АПЛ больше шансов стать выше у красных.

30 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Начало игры – в 18:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50, а шансы лондонцев оцениваются аналитиками в 5.60. Ничья доступна за 4.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 30 апреля 2023 года

По мнению «Фонбет», матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.70, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.47. На гол «Ливерпуля» дают коэффициент 1.09, а гол «Тоттенхэма» оценивается в 1.50. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.60 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (30.04.2023)

До развязки в АПЛ осталось сыграть пять туров и ещё ряд перенесённых матчей. Локальные интриги наблюдаются не только в чемпионской гонке и в борьбе за выживание, но и в определении команд, которые выступят в следующем сезоне в еврокубках. Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» как раз из таких.

Хозяева стадиона «Энфилд» почти потеряли надежду на путёвку в Лигу чемпионов, но отставание от «Тоттенхэма», который занимает пятое место, составляет всего одно очко при одном матче в запасе – есть за что бороться.

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«Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Англии. Теперь клуб может сосредоточиться на АПЛ. Зато будет больше дней отдыха и меньше нервов. Вероятно, это помогло победить в трёх последних встречах.

«Ливерпуль» крупно обыграл «Лидс» (6:1), выиграл у «Ноттингем Форест» (3:2) и «Вест Хэма» (2:1). Нетрудно заметить, что все три соперника обитают в нижней половине турнирной таблицы, но даже они смогли подпортить настроение болельщикам красных, забивая голы. За последние восемь официальных матчей мерсисайдцы только один раз сохранили ворота сухими.

«Тоттенхэм» переживает очень непростые времена. За последние шесть матчей командой руководили три разных тренера. Антонио Конте после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) нелицеприятно раскритиковал футболистов и руководство клуба, что привело к его отставке.

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Его сменщик Кристиан Стеллини в статусе исполняющего обязанности занёс в себе в актив одну победу в четырёх матчах, но с треском проиграл «Ньюкаслу», со счётом 1:6. Реакцией на это фиаско стало назначение на роль временного главного тренера Райана Мэйсона. 31-летнему специалисту выпало сыграть первый матч с «МЮ». И надо сказать, что он справился.

Сложно судить насколько смена на тренера повлияла на эмоциональное состояние «шпор», ведь по-настоящему заиграли они только при счёте 0:2 в игре с «МЮ» и сумели спасти матч. Вовремя вспомнили о своих лидерских качествах Гарри Кейн и Сон Хын Мин, который сравнял счёт с передачи англичанина.

Как результат – вполне достойная ничья (2:2) и положительная реакция от болельщиков. Поговаривают, что Райан Мэйсон планирует стать главным тренером, так что в ближайших играх «Тоттенхэма» может быть очень интересно.

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«Ливерпуль» при Юргене Клоппе не проигрывает «Тоттенхэму» 11 матчей подряд. При этом в 10 из 11 последних очных встреч АПЛ забивали обе команды. Текущее соотношение сил говорит о том, что «Ливерпулю» будет очень непросто, но очки команда наберёт. Поставить на то, что хозяева не проиграют и обе команды забьют, можно с коэффициентом 1.95 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора подарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 30 апреля 2022 года

«Тоттенхэм» переживает не лучшие времена, но матч с «Манчестер Юнайтед» показал, что команда способна проявить характер. «Ливерпуль» выиграл три встречи подряд, но выглядит уязвимым на фоне соперников из верхней части таблицы. На победу гостей рассчитывать не стоит, а вот попортить нервы Гарри Кейн и компания могут вполне. Ставки на то, что «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют, принимает «Фонбет» с коэффициентом 1.95. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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