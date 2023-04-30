Формула-1, Гран-при Азербайджана. Леклер не победит, но на подиуме финиширует

30 апреля на городской трассе в Баку пройдёт Гран-при Азербайджана — четвёртый этап сезона Формулы-1 2023 года. Начало гонки — в 14:00 мск. Аналитики букмекерских контор считают фаворитом действующего победителя гонки Макса Ферстаппена. Поставить на успех голландского пилота «Ред Булл» можно с коэффициентом 1.51. На то, что Макс не победит, дают 2.33.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Баку 30 апреля 2023 года

Гонки Ф-1 в Баку обычно получается событийными. Букмекеры дают 1.72 на то, что финишируют меньше 16 пилотов. Интересно, что при этом вероятность сходов на первом круге оценена в небольшие 1.57. На то, что будет не меньше трёх разных лидеров, ставка равна 3.50. А вероятность появления сейфти-кара оценена в минимальные 1.17. Коэффициент на то, что гонка пройдёт без автомобиля безопасности, составляет 4.24.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Азербайджана на трассе в Баку — Формула-1 (30.04.2023)

В 19-й раз в карьере, третий год подряд в Баку и впервые в нынешнем сезоне Шарль Леклер стартует с поул-позиции. Немного неожиданный результат, учитывая, что после трёх этапов на счету пилота «Феррари» всего-навсего девять очков и десятое место в чемпионате. С другой стороны, в Сахире и Мельбурне вице-чемпион 2022 года квалифицировался вторым.

Так что на одном круге машина SF-23 смотрится здорово. А в Баку итальянская команда ещё и попала в настройки лучше «Ред Булл», и вот результат. Леклер был вторым в единственной тренировке, показал лучшее время в первом сегменте квалификации, был вторым во втором сегменте и вернулся на первое место в финале. Ещё и в квалификации в спринте он завоевал поул.

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В чём именно залог успеха? Машина «Феррари» быстра в поворотах, стабильна на разгонах и торможениях. В общем, с балансом полный порядок. Вдобавок ко всему «Скудерия» быстрее конкурентов прогревает шины. Вот только на гоночной дистанции все эти плюсы ничего не гарантируют.

Дело в том, что в Баку весьма специфичная трасса. И дело не только в её сложности и коварности. Просто гонка здесь — совсем другая история, нежели квалификация. Максимальная скорость на прямых и эффективность машины в трафике намного важнее баланса и хорошего времени на круге, особенно если гонка сопровождается регулярными выездами сейфти-кара и рестартами.

В таких условиях у «Ред Булл» солидное преимущество над «Феррари» и остальными конкурентами, такими как «Астон Мартин» и «Мерседес». Ни на одной другой машине в пелотоне нет такой эффективной DRS и мощной ERS, как на RB19. В спринте накануне мы, собственно говоря, и увидели это самое преимущество «красных быков».

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Серхио Перес прошёл Леклера как стоячего и за десять кругов умчался на 4,5 секунды. Да и от Ферстаппена оторваться не удалось, притом что голландец ехал с пробитым боковым понтоном. В 51-круговой гонке «Феррари» будет ещё тяжелее удержаться впереди.

Плюс против Леклера ещё и статистика. Он дважды стартовал первым в Баку, но финишировал лишь четвёртым в 2021-м и сошёл из-за поломки мотора в 2022-м. Вообще, обладатели поул-позиции на Гран-при Азербайджана побеждали только дважды – Нико Росберг в 2016-м и Валттери Боттас в 2019-м. В противном случае победители квалификации, как и Леклер в прошлые два года, даже на подиум не попали.

Хотя уж в призовую тройку пилот «Феррари» заехать наконец-то должен, если сам не ошибётся, машина не сломается, а команда не подведёт. «Мерседес» и «Астон Мартин» в Баку далеки от борьбы за топ-3 в этот уикенд, да и второй пилот «Скудерии» Карлос Сайнс стабильно находится на грани первой пятёрки. Так что почему нет?

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Азербайджана — Баку 30 апреля 2023 года

Маловероятно, что Шарль Леклер выиграет гонку в Баку, если только оба пилота «Ред Булл» не самоустранятся. С таким преимуществом по максимальной скорости, как в спринте, Макс Ферстаппен и Серхио Перес выйдут вперёд уже к десятому кругу и умчатся к дублю. Однако финиш в призовой тройке вполне реален – скорость у Шарля есть, нужна только удача. И свою долю невезения на старте он уже, кажется, исчерпал. Пора отыгрывать, и когда, как не при старте с поула?

Ставка: Шарль Леклер финиширует на подиуме за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

В машине Ферстаппена появилась пробоина после контакта с Расселлом.

Перес выиграл спринт в рамках Гран-при Азербайджана.

Леклер победил в квалификации спринта Гран-при Азербайджана.

Ферстаппен не исключил ухода из Формулы-1 в 2028 году.