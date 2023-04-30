«Алания» — «Арсенал». Александр Сторожук не альтруист

По информации СМИ, «канониры» не получают зарплату уже три месяца. Бесплатно работать, тем более качественно, не станет никто.

1 мая состоится матч 29-го тура Первой лиги «Алания» — «Арсенал». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу владикавказцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех туляков оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Алания» — «Арсенал» 1 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Алания» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на обе забьют можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Первой лиги «Алания» — «Арсенал» (01.05.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба за выход в РПЛ. На 1 мая запланирована встреча, которая закроет программу 29-го тура. На стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном померяются силами «Алания» и тульский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Вторую половину сезона «Алания» начала неудачно, что привело к смене главного тренера. Должность занял Олег Василенко. Его назначение заметно оживило красно-жёлтых. Им удалось выбраться из чёрной полосы и подняться на третью строчку в турнирной таблице Первой лиги.

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За последние пять туров команда из Владикавказа уступила только «КАМАЗу» (0:1), на выезде. Также она сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и с набравшим очень хороший ход «Волгарём» (2:2). Победила «Велес» (2:1) и крепкий «Шинник» (1:0).

Не последнюю роль в успехах сыграл Батраз Гурциев. Во всех трёх последних матчах 24-летний полузащитник, которого местные болельщики называют Джокером за умение выручать в самый нужный момент, отметился забитыми мячами.

В матче с «Шинником» умение Гурциева выручать в нужный момент оказалось как нельзя кстати. Победный гол он забил под самый занавес матча — в компенсированное ко второму тайму время. Примечательно, что Василенко использует хавбека в качестве суперзамены, выпуская примерно на 60-й минуте. А почему бы и нет, если это приносит результат?

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«Арсеналу», в отличие от «Алании», смена главного тренера пошла во вред. За последние восемь туров в Первой лиге под руководством экс-наставника «Краснодара» Александра Сторожука он выиграл только у располагающейся в зоне вылета «Уфы» (2:1), на домашнем стадионе.

Вничью туляки сыграли с махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Волгой» из Ульяновска (тоже 0:0). Уступили они «Родине» (2:3), «Енисею» (0:1), «Нефтехимику» (0:1), «Кубани» (1:2) и «Рубину» (0:1). Из-за неудач спустились на восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги.

Мотивации у «канониров» вряд ли много. За путёвку в РПЛ уже не удастся побороться, да и вылет во Вторую лигу им не грозит. Более того, есть поводы полагать, что настрой у игроков «Арсенала» негативный. По некоторой информации, футболисты и тренерский штаб не получают зарплату три месяца, также полгода не выплачивают премиальные.

В «Арсенале» отказались комментировать слухи об этом. Однако не исключено, что спад туляков связан именно с этим. При таком раскладе «Алания» выглядит фаворитом предстоящего матча. Поставить на её победу и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26.

Пока что руководство «канониров» не планирует отправлять в отставку Сторожука. Не исключено, что тренеру попросту нужно больше времени на освоение. У специалиста не получается вообще ничего. За последние 10 туров туляки выиграли всего лишь один матч, забив за этот период времени только пять мячей.

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Именно плохая результативность сильно портит жизнь «канонирам». Пропускают они не очень часто — за 28 туров 34 мяча. У владикавказцев тоже порядок в защите — за 28 встреч они пропустили 30 голов. При этом на последнем отрезке сезона у них проглядываются проблемы с реализацией. За последние 10 матчей красно-жёлтые ни разу не забили больше двух голов.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Алания» — «Арсенал» 1 мая 2023 года

У «Алании» лучше настрой и результаты. Плюс у неё имеется мотивация в виде борьбы за путёвку в РПЛ. Смена главного тренера пошла владикавказцам на пользу. У «Арсенала» всё наоборот. Похоже, игрокам и тренерскому штабу не платят зарплату, что портит настроение. Скорее всего, в Грозном они проиграют. Голов много не ждём, так как у обеих команд крепкая защита, а также имеются проблемы с результативностью на последнем отрезке сезона.

Ставка: победа «Рубина» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.26.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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