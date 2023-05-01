«Урал» — ЦСКА. Гончаренко сможет!

Выбить из Кубка свою бывшую команду — это как глоток свежего воздуха.

3 мая состоится второй матч финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» — ЦСКА. Начало — в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех екатеринбуржцев оценивается в 3.80. На ничью дают коэффициент 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Урал» — ЦСКА 3 мая 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» — ЦСКА не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Урал» — ЦСКА (03.05.2023)

Кубок России стремительно приближается к развязке. 3 мая в ответном матче финала Пути РПЛ «Урал» принимает на домашнем стадионе «Екатеринбург Арена» ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск.

Виктор Гончаренко и Владимир Федотов меньше чем за месяц проведут третий очный матч. Для тренеров каждая игра становится проверкой тактической хватки и умения просчитать ходы соперника.

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Виктор Гончаренко перед каждой встречей готовит неприятный сюрприз для Федотова. Главный тренер «Урала» с лёгкостью меняет схему, перераспределяет роли футболистов и неожиданно вводит в стартовый состав новых исполнителей.

Нужно отметить, что для клуба из Екатеринбурга эксперименты наставника идут исключительно на пользу. Дойти до финала Пути РПЛ при столь замысловатой схеме розыгрыша — сложнейшая задача.

Среди факторов, которые помогли «Уралу» добраться до финала Пути РПЛ, стоит выделить мастерское использование преимущества своего поля. Пройти «Ростов» и «Спартак» помогли именно домашние победы.

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Все выездные матчи в плей-офф текущего розыгрыша Кубка России «Урал» завершил со счётом 1:1. Такой же результат зафиксировал арбитр первой встречи с ЦСКА в Москве. Неужели Владимир Федотов идёт по тупиковому пути Карпина и Абаскаля?

А ведь ЦСКА вполне мог проиграть первый матч финальной серии, поскольку на 70-й минуте Эрик Бикфалви точным ударом вывел «Урал» вперёд. Федотов бросил все силы в атаку, чтобы отыграться, но клуб из Екатеринбурга уверенно держал позиционную оборону.

Только с помощью пенальти армейцам удалось сравнять счёт (1:1). Реализовал 11-метровый удар Хесус Медина. Решение арбитра зафиксировать нарушение правил в штрафной «Урала» вызвало гнев у президента клуба Иванова.

Несмотря на присутствие в составе гостей нескольких высококлассных легионеров, игру команды нельзя назвать цельной. В ходе матча у футболистов ЦСКА регулярно случаются отрезки с потерей концентрации. В это время соперники создают опасные моменты у ворот Акинфеева.

ЦСКА и «Урал» провели 35 очных встреч. Пока преимущество на стороне клуба из Москвы — 22 победы при восьми ничьих. Разница забитых мячей 58:27 также в пользу подопечных Федотова.

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У ЦСКА остался один шанс достойно отметить 100-летний юбилей — победить в Кубке России. Добиться этого результата будет крайне проблематично. «Урал» дома является грозой фаворитов. «Ростов» и «Спартак» подтвердят. В Екатеринбурге грянет очередная сенсация. Рекомендуем обратить внимание на проход «Урала» за коэффициент 2.31.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Урал» — ЦСКА 3 мая 2023 года

Для Гончаренко матчи с ЦСКА относятся к числу наиболее важных, хотя с момента отставки специалиста прошло достаточно времени. Победить армейцев и выйти в Суперфинал Кубка России — сложно представить более приятный для тренера «Урала» подарок. Разобрать тактическую схему фаворита и ударить в самое слабое место не проблема для Виктора Михайловича. Вот и поставим на проход хозяев поля.

Ставка: проход «Урала» 2.31.

Экспресс с коэффициентом 8.27.

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