Экспресс на 2 мая с коэффициентом 5.4: Лэмпард даст Артете надежду

2 мая пройдут очередные матчи в европейских футбольных чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.4 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси»

«Арсенал» за 11 последних туров английской Премьер-лиги потерпел лишь одно поражение — в недавней игре с «Манчестер Сити» (1:4). Три встречи завершились ничейным результатом — с «Ливерпулем» (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3), а в остальных подопечные Микеля Артеты победили. Из-за череды вышеупомянутых осечек «канониры» потеряли лидерские позиции. Сейчас они располагаются на второй строчке турнирной таблицы, отставая от команды Пепа Гвардиолы на одно очко.

На отрезке в последние девять туров футболисты действовали очень ударно в атаке — забили 26 голов. Бразильский нападающий Габриэл Мартинелли забил шесть голов и записал на свой счёт три ассиста. Букайо Сака и Леандро Троссард принесли не меньше пользы — заработали по семь очков по системе «гол+пас» — 4+3 и 0+7 соответственно.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Челси» в глубоком кризисе. Впервые с сезона-1978/1979 лондонская команда не может победить в восьми матчах подряд. Под руководством Фрэнка Лэмпарда «аристократы» установили ещё один антирекорд — они впервые в истории проиграли в пяти встречах подряд. Авантюра Тодда Боули определённо не удалась.

За последние восемь официальных матчей «пенсионеры» не только ни разу не победили, но и продемонстрировали ужасную результативность — футболисты забили лишь три гола на этом отрезке. При таких вводных в положительный исход в предстоящей встрече с мотивированным «Арсеналом» не верится. Впрочем, с учётом духа лондонского дерби рекомендуем ставку на обе забьют за 1.90.

Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Осасуна»

В весенней части сезона «Барселона» лишь раз не смогла пополнить клубную копилку очками — проиграла в недавней выездной встрече с «Райо Вальекано» (1:2). Дважды каталонцы сыграли вничью, а в остальных шести встречах добились максимального результата.

Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий следом мадридский «Реал» на 11 очков. Уже через три тура Хави может привести команду к досрочному чемпионству. Более ранее достижение цели возможно лишь при сопутствующих осечках «Королевского клуба».

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Барселона» обладает второй атакой в чемпионате Испании, но на последнем отрезке сезона подопечные Хави нечасто радуют результативной игрой. За последние 12 матчей в национальном первенстве они лишь четыре раза забили соперникам два и более голов. Собственно, на этом отрезке лучший бомбардир Роберт Левандовски также не радовал результативными действиями — забил пять голов и отдал два ассиста.

«Осасуна» в последних девяти турах набрала лишь 11 очков (3-2-3) и в итоге опустилась на восьмую строчку в турнирной таблице. Отставание от границ зоны еврокубков составляет пять очков. Шансы завершить сезон в топ-6 чемпионата невелики, учитывая непростой финишный календарь. Возможно, основные усилия Хагоба Аррасате сосредоточит на Кубке Испании, где в финале встретится с мадридским «Реалом». Рекомендуем ставку «обе забьют — нет» за 1.50.

Прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал»

«Реал Сосьедад» в минувшем туре одержал важную победу на выезде над «Осасуной» со счётом 2:0. Баски получили неожиданный подарок от соперника в виде автогола на первых минутах встречи и перешли к игре на контратаках. Они спокойно отбили все вялые попытки «Осасуны» сравнять счёт, а под занавес игры реактивный Такефусо Кубо забил гол и снял все вопросы о победителе встречи. С 58 очками в активе «Реал Сосьедад» удержался на четвёртом месте Примеры.

Карло Анчелотти весьма болезненно воспринял поражение от «Альмерии» в 31-м туре Примеры. Напомним, «Реал» уступил со счётом 2:4. Наставник клуба из Мадрида напомнил игрокам, как важно строго действовать в обороне. Шесть пропущенных мячей за два последних матча — тревожный сигнал перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Весьма вероятно, что хитрый Анчелотти воспользовался удобным случаем для дополнительной мотивации команды.

Карло Анчелотти наверняка рассматривает игру в Сан-Себастьяне сквозь призму полуфинала Лиги чемпионов. Надёжная игра в позиционной обороне станет для «Реала» главной составляющей успеха. Поэтому гости не будут раскрываться и постараются сыграть «на ноль». В пользу нашей версии о закрытом характере матча — история очных встреч. В четырёх из пяти матчей забито меньше трёх мячей. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.88.

Экспресс на матчи 2 мая

Ставка 1: обе забьют в матче «Арсенал» — «Челси» за 1.90.

Ставка 2: обе забьют — нет в матче «Барселона» — «Осасуна» за 1.50.

Ставка 3: ТМ 2.5 в матче «Реал Сосьедад» — «Реал» за 1.88.

Общий коэффициент: 1.90 Х 1.50 Х 1.88 = 5.4.

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Источник: Дивеев покинет ЦСКА по завершении сезона