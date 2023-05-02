«Торонто» — «Флорида», первый матч. Бобровский остановит любого!

Одну сенсацию «Пантерз» уже совершили, благодаря россиянину. Сейчас должно быть полегче.

3 мая состоится первый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех «Пантерз» идёт за 2.90. На ничью предлагают поставить за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» 3 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» (03.05.2023)

3 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы две встречи в рамках плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить первой игре четвертьфинала между «Торонто» и «Флоридой», которая пройдёт на льду стадиона «Скотиабанк-Арены» в Торонто. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Мэйпл Лифс» впервые за 19 лет пробились в полуфинал Восточной конференции. В шестом матче серии клуб в гостях победил «Тампа-Бэй» (2:1 ОТ). Главным героем встречи стал Джон Таварес в овертайме. Он второй раз в карьере приносит победу команде после долгого перерыва.

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Второй звездой матч по праву назвали Илью Самсонова, который отразил 31 из 32 бросков. Он был очень счастлив после победы в шестой встрече. Наверняка «Вашингтон» кусает локти, ведь голкипер прогрессировал.

«Флорида» в седьмом матче обыграла «Бостон» (4:3 ОТ). Бобровский одержал третью победу подряд в текущем плей-офф. Ставка на опытного голкипера полностью себя оправдала. Сергей пропустил 17 шайб в серии, но в нужные моменты выручал, а нападение не подвело. Победную шайбу в овертайме забросил Картер Вераге.

За семь игр «Флорида» забила 26 голов, что весьма неплохо, а «Торонто» — 23, но за шесть встреч. У клубов классные нападающие, среди которых Митчелл Марнер из «Мейпл Лифс», который возглавляет гонку бомбардиров команды с 11 очками. У «Пантерз» лучший нападающий плей-офф — это Мэттью Ткачук. Он набрал тоже 11 очков.

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В плей-офф борьбы стало ещё больше, но и команды чувствуют себя прекрасно. Возможно матч плавно перетечёт в овертайм. К тому же преимущества у «Торонто» по статистике нет. Несмотря на выступление дома.

«Флорида» проиграла лишь один из восьми последних матчей на выезде. «Лифс» дома играют хуже — четыре победы за аналогичный период. Впрочем, хозяева впервые вышли в полуфинал Востока. Скорее всего, это скажется на клубе и настрое хоккеистов.

Остон Мэттьюс был рад, что команда преодолела этот барьер. Некоторые ведущие игроки уже 10 лет в клубе и ни разу не проходили 1/8 финала плей-офф НХЛ.

Соперники друг друга стоят, но гости на выезде выступают куда лучше соперника. Мы рекомендуем ставку на то, что «Пантерз» не проиграют в основное время и тотал будет больше 4.5 шайбы за 2.65. В этой паре всё будет решать игра вратарских линии. Опыта больше у Бобровского, но Самсонов горит желанием побеждать?

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» 3 мая 2023 года

«Флорида» обыграла «Бостон», а «Торонто» впервые за 19 лет вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли. В этой паре отменные нападения и защита. Выделить фаворита трудно, но у гостей более опытная вратарская, плюс «Пантерз» на выезде смотрятся лучше, чем хозяева дома. Поэтому проверим ставку на них через тотал больше.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 6.61.

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