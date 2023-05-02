«Сампдория» — «Торино». Лёгкая мишень для Миранчука

3 мая состоится матч 33-го тура Серии А «Сампдория» – «Торино». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех генуэзцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.44.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сампдория» — «Торино» 3 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сампдория» – «Торино» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.02.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Сампдория» — «Торино» (03.05.2023)

Последняя строчка в турнирной таблице и 10 очков отставания намекают на то, что для «Сампдории» всё уже кончено. Деян Станкович так и не смог наладить игру, чтобы спасти клуб от вылета.

В 10 последних матчах «Сампдория» победила только «Верону». К игре с «Торино» генуэзцы подходят с безвыигрышной серией из пяти встреч. А на минувших выходных «Фиорентина» нанесла хозяевам самое крупное поражение в текущем сезоне со счётом 5:0.

Источник: Дивеев покинет ЦСКА по завершении сезона.

Год назад из Серии А вылетел «Дженоа», и многие болельщики «Сампдории» радовались провалу соседей. Теперь им уже не до смеха, ведь «грифоны» год спустя готовятся вернуться в элиту, а «моряки» отправляются на их место.

«Торино» на финише расслабился и сбавил обороты. В шести последних матчах «быки» победили только «Лацио».

Слабые результаты можно списать на уровень соперников, ведь туринцы проигрывали «Наполи», «Роме» и «Аталанте», но всё же от них ждали большего. Ничьи с «Салернитаной» и «Сассуоло» тоже не радуют.

На такие результаты могло повлиять отсутствие мотивации. «Торино» слишком рано оказался вдали от зоны вылета, а на еврокубки претендовать не смог. Слабая игра в атаке не позволила «быкам» стабильно набирать очки с командами ниже классом, а без этого на высокие позиции претендовать было нельзя.

Месси прилетел в Саудовскую Аравию.

В последних встречах немного поблекла игра героев первой части сезона Алексея Миранчука и Николы Влашича. Оба весной ещё не забивали, но Алексей часто ассистировал партнёрам. На первые роли вышел Антонио Санабрия, который забил шесть голов в последних 10 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.

У «Сампдории» одна из самых слабых защит в лиге, пропустившая уже 57 голов. Даже дома генуэзцы очень редко сохраняют свои ворота на замке. Хозяева стали забивать чуть больше обычного: шесть мячей в трёх последних домашних играх, но «Торино» может их притормозить.

«Торино» в последних матчах был не так плох, но местами ему просто не везло. «Быки» должны справиться с таким ослабленным соперником, которого ждёт вылет. Рекомендуем сделать ставку на победу «Торино» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.44.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Торино» 3 мая 2023 года

На высокую результативность лучше не надеяться. Генуэзцам голы даются с трудом, а «Торино» много времени уделяет обороне. Вряд ли команды забьют даже три мяча, но с тоталом лучше подстраховаться. Гости не станут заниматься благотворительностью и не будут дарить очки аутсайдеру, которому это уже не поможет.

Ставка: победа «Торино» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.44.

Экспресс с коэффициентом 6.61.

Вадим Евсеев возглавил «Факел».

Прогноз на матч «Урал» — ЦСКА с коэффициентом 3.62.

«ПСЖ» выделит € 225 млн на летнее трансферное окно.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Кадис» с коэффициентом 3.60.