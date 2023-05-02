«Ювентус» — «Лечче». Аллегри начнёт мстить «Интеру»

Тренер туринцев пообещал не пустить «змей» в Лигу чемпионов и приложит для этого все усилия. Нужны победы.

3 мая состоится матч 33-го тура Серии А «Ювентус» — «Лечче». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение туринскому клубу. Поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58, а шансы салентийцев оценены в 6.70. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура Серии А «Ювентус» — «Лечче» 3 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Лечче» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.63. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.42.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура Серии А «Ювентус» — «Лечче» (03.05.2023)

Матч 33-го тура Серии А «Ювентус» — «Лечче» состоится 3 мая в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус», начало — в 19:00 мск. «Ювентус» демонстрировал отличные результаты в текущем сезоне. Однако в последнее время расслабился и наверняка сконцентрировался на Лиге Европы.

После паузы на матчи сборных «старая синьора» в пяти турах лишь раз победила. Одна встреча завершилась вничью, а в остальных трёх команда уступила. Туринцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы. Лишь одно очко отделяет их от «Лацио». Ближайшего преследователя «Ювентус» опережает на три очка.

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Стоит отметить, что если ЛЧ и ЛЕ выиграют итальянские команды, которые не попали в топ-4 Серии А, то четвёртой команде придётся довольствоваться местом в Лиге Европы. Массимилиано стоит задуматься, учитывая текущие расклады. Тренер отметил, что главная цель «Ювентуса» — второе место. Однако он будет не против, если клуб просто войдёт в топ-4.

Команда Аллегри отличается монолитной обороной. За 32 тура «Ювентус» пропустил 27 голов и в 17 встречах сохранил ворота сухими. Только располагающиеся выше в турнирной таблице «Лацио» и «Наполи» отличаются более надёжной игрой в защите.

«Старая синьора» стагнировала в атаке. После паузы на матчи сборных футболисты забили лишь шесть голов в девяти последних официальных матчах, демонстрируя откровенно слабую игру в завершающей стадии.

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«Лечче» за последние девять туров набрал лишь четыре очка. Он обыграл в последнем матче «Удинезе» (1:0). По итогам 32 встреч в Серии А «джаллоросси» расположились на 16-м месте в турнирной таблице. Подопечные Марко Барони на четыре очка опережают ближайшего представителя из зоны вылета — «Верону».

«Лечче» очень плох в атаке. Команда испытывает проблемы в созидании и реализации моментов. За последние девять туров футболисты нанесли 117 ударов по воротам соперников, из которых 25 пришлись в створ, но забили лишь три мяча. В текущем розыгрыше Серии А только три клуба демонстрируют более беззубую игру в атаке.

Достаточно хороши «джаллоросси» в оборонительном аспекте. «Лечче» — лучшая команда в чемпионате Италии по количественному показателю выполненных отборов мяча и вторая по перехватам. Ни одному сопернику ещё не удалось забить «Лечче» более двух мячей, и лишь в девяти встречах команда Марко Барони пропустила более одного гола.

«Ювентус» и «Лечче» провели девять очных встреч. Пять побед записал в актив туринский клуб, и три матча завершились ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей 16:7 в пользу «старой синьоры». В последней игре победили подопечные Аллегри — 1:0.

У «Ювентуса» монолитная защита, которая является фундаментом игровой схемы. Туринцы редко допускают ошибки в обороне. В 2023 году они лишь шесть раз пропустили более одного мяча. «Лечче» выделяется беззубой игрой в атаке. Учитывая мотивацию хозяев и их превосходство в классе, мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Ювентуса» всухую за 2.30.

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Как оказалось после матча в Кубке Италии, есть у Аллегри ещё одна цель — не пустить «Интер» в Лигу чемпионов. После поражения тренер «Ювентуса» бросил пару громких фраз в адрес «змей» и их боссов, а затем зашёл в раздевалку и критиковал футболистов за плохое выступление. Там же он им сказал, что необходимо финишировать выше «Интера» и не пустить его в ЛЧ.

Прогноз и ставки на матч 33-го тура Серии А «Ювентус» — «Лечче» 3 мая 2023 года

Аллегри наладил эффективную игру команды от обороны. На последнем отрезке «Ювентус» заметно сбавил обороты в игре впереди. Лидеры атаки захандрили. В итоге в четырёх турах подряд туринский клуб не может победить. Очередная осечка может привести к потере места в зоне Лиги чемпионов. Этого итальянский специалист допустить не может. Учитывая беззубую игру гостей в атаке, мы бы присмотрелись к ставке «Ювентус» победит и не пропустит за 2.30.

Ставка: «Ювентус» победит всухую за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 6.61.

Прогноз на матч «Урал» — ЦСКА с коэффициентом 3.62.

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Прогноз на матч «Краснодар» — «Акрон» с коэффициентом 3.20.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Кадис» с коэффициентом 3.60.