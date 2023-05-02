«Верона» — «Интер». Плохой день для Лукаку и Индзаги

Кто бы мог подумать, что в этом матче «змей» не ждёт ничего хорошего.

3 мая 2023 года состоится матч Серии А «Верона» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы «Вероны» оценены в 5.50. Заключить пари на ничью предлагается за 3.75.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Верона» — «Интер» 3 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Верона» — «Интер» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Ставки на то, что миланцы победят со счётом 1:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Верона» — «Интер» (03.05.2023)

3 мая 2023 года в 33-м туре Серии А «Верона» будет принимать «Интер» на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Две противоположности – команда из верхней части таблицы и нижней. Кто окажется сильнее?

«Верона» рискует вылететь в Серию В по окончании текущего сезона. Команда располагается на 18-м месте в турнирной таблице. Она набрала 27 очков в 32 встречах. Клуб находится в зоне вылета, но имеет одинаковое количество очков со «Специей», находящейся выше. Ещё не всё потеряно, и есть время.

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«Интер» продолжает бороться за место в Лиге чемпионов, но в верхней части таблицы серьёзная конкуренция. «Змеи» занимают четвёртое место, набрав 57 очков за 32 тура Серии А. Плохо для подопечных Индзаги лишь то, что сразу три клуба, находящихся ниже, имеют ровно столько же очков.

«Змеи» победили в 18 матчах текущего сезона, проиграв в 11. Большие надежды клуб возлагает на Лаутаро Мартинеса, который является вторым лучшим бомбардиром после Осимхена в чемпионате Италии. Аргентинец забил 17 голов и сделал три ассиста. В последней встрече его дубль помог обыграть «Лацио» со счётом 3:1. Однако руководство готово продать его этим летом.

В тот же день два ассиста сделал Лукаку. Бельгиец оставляет о себе только приятные впечатления. Он набрал пять очков за два последних матча Серии А. В этих же встречах «змеи» забивали ровно по три мяча – впечатляет!

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«Верона» выиграла только в 6 матчах из 32. Команда понимает всю важность ситуации и постарается сохранить прописку. Поэтому она не уступает в четырёх последних встречах подряд. Она обыграла «Сассуоло» и «Болонью» с одинаковым счётом 2:1, а также два раза сыграла вничью – с «Наполи» и «Кремонезе».

Даже несмотря на всю атакующую мощь «змей», их преимущество по личным встречам и форму, выиграть у «Вероны» им вряд ли удастся. Хозяева очень мотивированы, и у них получается набирать очки в четырёх последних матчах подряд. Думается, не будет по-другому и теперь.

Предлагаем поставить на то, что «Верона» не проиграет, с коэффициентом 2.25 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Верона» не проиграет за 2.25.

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