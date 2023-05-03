«Вегас» — «Эдмонтон», первый матч. Клим Костин поможет!

4 мая состоится первый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.48, а успех «Ойлерз» идёт за 2.46. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» 4 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.55. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон» (04.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 4 мая отдельное внимание стоит уделить первому матчу четвертьфинала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Эдмонтоном», который пройдёт на льду «Ти-Мобайл Арены». Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск.

«Вегас» в 1/8 финала Кубка Стэнли на классе обыграл «Виннипег» со счётом 4-1 в серии. Последний матч проходил на льду «Голден Найтс» и закончился победой хозяев (4:1). Марк Стоун забил гол и отдал две результативные передачи в матче.

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С Чандлером Стивенсоном они делят первое место в гонке бомбардиров команды. Иван Барбашёв в этом плей-офф набрал три очка. «Вегас» не устал во время серии с «Виннипегом». Также легко с «нефтяниками» точно не будет — совсем другой уровень.

«Эдмонтон» в первом раунде не без труда обыграл «Лос-Анджелес», 4-2 в серии. Последняя игра проходила в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей (5:4). Клим Костин оформил дубль и сделал ассист. У него четыре очка за шесть игр плей-офф. Даже Коннор Макдэвид после победы заявил о том, что у «нефтяников» команда состоит не из пары звёзд — она сплочённая.

Первый раунд прошёл непросто, но основные лидеры «Эдмонтона» в отличной форме. Леон Драйзайтль набрал 11 очков, а Макдэвид — 10. Защитник Эван Бушар впечатляет, ведь он заработал 10 очков. Весьма неплохой показатель для игрока такого амплуа.

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История очных встреч соперников насчитывает 19 игр. «Ойлерз» одержали 11 побед, тогда как «Голден Найтс» — восемь. Плюс за пять последних матчей в Парадайсе у гостей было четыре победы подряд. Результативность на высоте, ведь лишь раз тотал был меньше 4.5 шайбы. Показатели впечатляют.

На выезде «Эдмонтон» играет здорово, девять побед за 10 последних игр, а у «Вегаса» — семь за аналогичный период дома, статистика чуть хуже. Мы рекомендуем ставку на победу «Эдмонтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.85. Гости прогрессирует от матча к матчу и командная работа впечатляет.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон» 4 мая 2023 года

«Эдмонтон» вышел во второй раунд не только благодаря личным качествам Макдэвида и Драйзайтля, но и командной игре. «Вегас»- сильный соперник, но история очных игр остаётся за гостями. Они прибавляют с каждой встречей и продолжат в том же ключе. Поэтому проверим ставку на победу «Эдмонтона» и тотал больше.

Ставка: победа «Эдмонтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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