«Атлетик» — «Бетис». Пеллегрини в неудобном положении

4 мая 2023 года состоится матч Примеры «Атлетик» — «Бетис». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу басков можно с коэффициентом 1.67. Шансы севильцев оценены в 5.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» — «Бетис» 4 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Атлетик» — «Бетис» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.85. Ставки на то, что баски победят со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Бетис» (04.05.2023)

«Атлетик» Бильбао и «Бетис» борются за попадание в шестёрку лучших команд Ла Лиги и за путёвку в Лигу Европы следующего сезона. Зелёно-белые занимают шестое место в турнирной таблице и на два очка опережают басков.

В четверг вечером соперники из первой шестерки Ла Лиги сойдутся в матче, в котором на кону будут стоять три важных очка. Победа «Атлетика» позволит обойти «Бетис» в таблице. В случае поражения басков зелёно-белые увеличат свой отрыв до пяти очков.

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«Львы» находятся в отличной форме перед игрой 33-го тура на стадионе «Сан-Мамес». Баски выиграли все девять последних домашних очных матчей у «Бетиса».

В последней встрече команды сыграли вничью со счётом 0:0. «Бетис» владел мячом более 53% времени, но не смог найти способ пробить оборону «Атлетика» и забить гол.

Зелёно-белые переживают не лучшие времена в Ла Лиге. Они взяли всего 4 очка из 18 возможных в последних матчах. Клуб потерпел поражение в четырёх из шести последних игр. В последней встрече «Бетис» разгромно уступил «Барселоне» со счётом 0:4.

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«Атлетик» выглядит намного лучше по сравнению с соперником. «Львы» взяли 11 очков из 18 возможных в последних встречах. Защита действует надёжнее, пропустив всего четыре мяча в шести матчах.

В этом сезоне баски пропустили всего 32 гола в 32 матчах. Это пятый показатель в Ла Лиге. «Атлетик» забил 43 мяча, а «Бетис» пропустил 37 голов в 32 турах, забив при этом 39.

У тренера Эрнесто Вальверде четыре футболиста травмированы. Среди них Андер Капа, Иньиго Мартинес, Икер Муньяин и Хон Морсильо.

Мануэль Пеллегрини не сможет воспользоваться помощью Эдгара Гонсалеса из-за дисквалификации. Луис Фелипе, Хоакин и Набиль Фекир выбыли из состава из-за травм. Борха Иглесиас, скорее всего, тоже пропустит матч. Также под вопросом участие в игре Виктора Руиса и Юссуфа Сабали.

«Атлетик» одержал девять побед подряд над «Бетисом» на домашнем стадионе. Поскольку зелёно-белые находятся в плохой форме, «львы» должны выиграть и подняться в шестёрку сильнейших.

Рекомендуем ставку на победу «Атлетика» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.75 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. После этой победы «львы» могут замахнуться на место повыше.

Ставка: победа «Атлетика» и тотал больше 2.5 мяча за 2.75.

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