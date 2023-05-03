«Удинезе» — «Наполи». Время Хвичи пришло?

В прошлом туре праздник в Неаполе был подпорчен, а что теперь?

4 мая состоится матч 33-го тура итальянской Серии А «Удинезе» – «Наполи». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Удинезе» оценивается в 4.65. На ничью дают коэффициент 4.05.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Удинезе» — «Наполи» 4 мая 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Удинезе» – «Наполи»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Наполи» (04.05.2023)

Весь Неаполь был готов отмечать чемпионство своей любимой команды ещё в воскресенье. Для этого подопечным Лучано Спаллетти необходимо было всего лишь обыграть на своём поле середняка «Салернитану». «Наполи» постарался сделать всё от него зависящее, но «морские коньки» упёрлись и испортили хозяевам праздник.

Булайе Диа сравнял счёт и украл чемпионскую победу у «Наполи», который имел колоссальное преимущество по всем показателям: 73:27 по владению мячом, 10:0 по угловым, 24:5 по ударам, 8:2 по ударам в створ.

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В Неаполе не сильно расстроились, а продолжили праздновать, так как победа в Серии А только вопрос времени. «Наполи» достаточно набрать одно очко в шести оставшихся матчах либо дождаться потери очков «Лацио», и тогда команда Спаллетти станет недосягаемой.

Для «Удинезе» концовка сезона получилась тяжёлой. Команда, которая так удивляла всех летом и осенью, весной окончательно рассыпалась и из претендента на еврокубки превратилась в заурядного середняка. Фриульцы занимают только 13-ю строчку, но зато вылет им не грозит.

Хозяева во второй части сезона одержали только четыре победы в 17 матчах при семи поражениях. Дома «Удинезе» остаётся очень крепким и неуступчивым соперником, которого не стоит недооценивать. Не так давно фриульцы дома побеждали «Милан» со счётом 3:1. Да и вообще в родных стенах не проигрывают шесть встреч подряд.

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Для «Наполи» матч в Удине может стать проблемой. Дело в том, что лидер подходит к игре не в лучшей форме. Гости выиграли только один матч из пяти последних, в позапрошлом туре они с трудом дожали «Ювентус», забив решающий гол на 93-й минуте.

Многие лидеры «Наполи» не так хороши, как раньше. Хвичи молчит на протяжении семи встреч, но его может прорвать. После травмы не в лучшем состоянии Осимхен. Да и остальные футболисты сбавили обороты.

Во всех последних матчах неаполитанцы владели преимуществом, зачастую очень солидным, но не могли его реализовать. Не факт, что сейчас у них это получится. Гостям будет трудно, но они в привычной манере будут создавать много моментов у ворот соперника. Обычно это заканчивается обилием угловых.

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Во всех пяти последних матчах «Наполи» подавал угловых гораздо больше, чем соперники. Иногда преимущество неаполитанцев было просто колоссальным, как в матчах с «Миланом» и «Салернитаной»: 16:1 и 10:0 соответственно. Ставим на победу гостей по корнерам с форой (-2.5).

Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Наполи» 4 мая 2023 года

В этом матче лидера не ждёт лёгкая победа. «Наполи» должен побеждать по угловым, причём с большим преимуществом. Даже если взглянуть на средние показатели в последних 10 очных встречах, то окажется, что гости подают на 3,4 углового за игру больше, чем «Удинезе».

Ставка: победа «Наполи» по угловым с форой (-2.5) за 2.19.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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