«Химки» — «Динамо». Талалаев в гневе

Действующий тренер химчан идёт по стопам Гогниева и тоже ругает футболистов! Это скажется на результате.

6 мая состоится матч 26-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо». Начало игры – в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех химчан оценивается аналитиками в 4.25. Поставить на ничью можно за 4.05.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Химки» — «Динамо» 6 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.18, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.59. На гол «Химок» дают коэффициент 1.40, а гол «Динамо» оценивается в 1.11. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.61.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» (06.05.2023)

В последнем туре РПЛ «Факел» испортил настроение обоим участникам предстоящего матча. В минувшие выходные «Динамо» с размахом отметило 100-летний юбилей, устроив праздник из своего домашнего матча с воронежцами. За всей красотой хозяева стадиона забыли об игре и уступили со счётом 0:2.

Возможно, сказалась недооценка соперника. Ведь до этого матча «Факел» ни разу за сезон не выигрывал в гостях. Где-то не повезло — если бы не небольшой оффсайд, то после гола Смолова встреча могла сложиться по другому сценарию.

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За шесть апрельских матчей бело-голубые выиграли только у «Пари НН» (3:1) и провели достойное дерби со «Спартаком» (3:3). Ещё были поражения от «Сочи» (0:2) и «Зенита» (1:3), а также сенсационный вылет из Кубка России от «Акрона» из Первой лиги.

Вместо борьбы за тройку «Динамо» спустилось в середину турнирной таблицы. Такое пике может стоить работы Славише Йокановичу, хотя руководство клуба пока отрицательно отвечает на подобные вопросы о будущем сербского тренера.

«Химки» тоже расстроились победе «Факела», ведь именно клуб из Воронежа является их прямым конкурентом в борьбе за выживание. Разрыв между командами увеличился до четырёх очков.

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В минувшем туре «Химки» разгромно проиграли на выезде «Локомотиву» (1:5). После матча Андрей Талалаев публично раскритиковал своих футболистов за невыполнение установок. Такое поведение главного тренера многое говорит об атмосфере в команде, а ведь Талалаев провёл всего три матча у руля «Химок».

Кроме поражения железнодорожникам, химчане сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а также победили «Торпедо» (4:2). Такой разброс результатов куда веселее, чем семь поражений в девяти матчах, которые были до назначения пятого тренера за сезон.

От ближайшей встречи можно ждать двух событий – победы «Динамо», которое яростно жаждет извиниться перед болельщиками, а также высокой результативности. Обе команды играют активно в атаке. Поставить на гостей и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.43.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» 6 мая 2023 года

Андрей Талалаев ругается на своих футболистов, напоминая Гогниева, а шансы «Химок» остаться в РПЛ уменьшаются. «Динамо» во время празднования 100-летия подвело своих болельщиков, проиграв «Факелу». Желание реабилитироваться сделает своё дело, а матч будет столь же результативным, как и большинство последних встреч этих команд.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 2.5 мяча за 2.43.

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