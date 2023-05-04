Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо. Петру Яну это понравится

В ночь с 6 на 7 мая 2023 года состоится турнир UFC 288. В главном поединке спортивного мероприятия встретятся два американца: обладатель титула организации в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и бывший чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо. Начало поединка не ранее 7:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Алджамейн Стерлинг – Генри Сехудо 7 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» уверены в победе Генри Сехудо и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.80. Шансы Стерлинга оценены в 2.06. Аналитики считают, что поединок продлится всю дистанцию. Сделать ставку на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.60, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.25 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Где смотреть бой Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо

В прямом эфире бои основного карда UFC 288 покажет телеканал «Матч!». Начало трансляции поединка Алджамейн Стерлинг – Генри Сехудо не ранее 7:00 мск.

Прогноз и анализ на бой UFC 288 Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо (07.05.2023)

Несмотря на две успешные защиты титула, Алджамейн Стерлинг остаётся недооценённым фанатами. Правда, Мастер фанка завоевал титул спорным способом, победив Петра Яна путём дисквалификации после того, как тот нанёс запрещённый удар коленом. Затем соперники провели реванш, и весьма спорным судейским решением победу отдали американцу. Поэтому вопросы к чемпиону остались.

В последнем поединке Стерлинг победил Ти Джея Диллашоу, но опять не получилось сделать это без вопросов. У соперника была травма плеча, и бой был остановлен во втором раунде по этой причине.

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Стерлинг — отличный грэпплер с классной борьбой и широким набором сабмишенов, особенно если ему удаётся захватить спину соперника. Алджамейн не самый лучший ударник, но он более чем готов к защите. Можно с уверенностью сказать, что эти выходные станут для него самым серьёзным испытанием.

Генри Сехудо выиграл титул чемпиона в наилегчайшем весе в 2018 году, а затем защитил его. В июне 2019 года он стал обладателем пояса в легчайшей весовой категории и провёл защиту в бою с Домиником Крузом в 2020-м, но затем отказался от него. Кто знает, быть может, он лучший боец всех времён.

Генри является обладателем золотой медали по вольной борьбе, которую взял на Олимпиаде в 2008 году. Если раньше он был предсказуемым, то сейчас кто знает, что от него ожидать. Сехудо завершил карьеру три года назад, но на тот момент никто не мог остановить его. У него борьба мирового класса, которая прекрасно сочеталась с опасной ударной техникой, особенно в клинче, а его выносливость также не вызывала сомнений.

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Однако есть вопросы к его нынешней форме. В свои 36 лет Сехудо, вероятно, всё ещё находится в самом расцвете сил, но учитывая, что за плечами у него три года без боёв, вполне справедливо спросить: не мог ли он заржаветь?

Кроме того, вспомним, что у Генри всего две победы в легчайшем весе, поэтому справедливо задаться вопросом — насколько успешной будет его борьба в поединке с таким грэпплером, как Стерлинг. Конечно, если бы это была только борьба, то Сехудо выиграл бы, но сможет ли он побить Мастера фанка в поединке по правилам ММА — это сложный вопрос.

Сехудо, безусловно, опасен в стойке, но даже тогда единственным бойцом, которого он нокаутировал ударами, был истощённый Диллашоу. Стерлинг принимал тяжёлые удары от таких бойцов, как Ян и Педро Муньос, и выстоял.

В целом это очень сложный бой, поэтому трудно предугадать, сколько выдержит Сехудо после трёх лет застоя, особенно в поединке с действующим чемпионом, которому невероятно везёт. Многие недооценивают Стерлинга и правильно делают. Его последние поединки были настолько близкими и спорными, что до сих пор не верится в силу действующего чемпиона.

Давайте разбираться. Стерлинг плохой ударник – это факт. Он может рассчитывать только на грэпплинг, но ему предстоит выступать в бою с обладателем золота по вольной борьбе на Олимпийских играх. К тому же хоть Сехудо и не дрался на протяжении трёх лет, но заниматься спортом и проводить спарринги он не прекращал. Кажется, что везению Стерлинга пришёл конец.

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Предлагаем сделать ставку на победу Генри Сехудо досрочно. В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 3.45 на это событие, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию. Долго везти не может, а Генри спасёт его отличная борьба.

Ставка: победа Сехудо досрочно за 3.45.

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