Сауль Альварес — Джон Райдер. Канело дома вдвое опаснее

Впервые за 12 лет мексиканец проведёт поединок на родине. Здесь у него нет права на ошибку.

В ночь с 6 на 7 мая пройдет бой между Саулем Альваресом и Джоном Райдером за титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring во втором среднем весе. Бойцовский вечер будет проведён на арене «Estadio Akron» в Мексике. Начало боя не ранее 6:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров Сауль Канело Альварес — Джон Райдер 7 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» уверены в победе Канело и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.06. Шансы Райдера оценены в 9.60. Аналитики считают, что поединок закончится досрочно. Сделать ставку на тотал больше 11.5 раунда можно за 3.00, а тотал меньше 11.5 раунда идёт за 1.36. Сделать ставку можно в «Фонбет».а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и анализ на бой Сауль «Канело» Альварес — Джон Райдер (07.05.2023)

Как неоднократно заявлял сам Канело, большинство его соперников поднимаются на новый уровень, когда встречаются с ним. Того же можно ожидать и в этом бою.

Райдер выглядит намного лучше, чем многие считают. Под руководством тренера Тони Симса форма лондонца заметно улучшилась за последние пять лет. Он одержал победы нокаутом над Патриком Нильсеном, Джейми Коксом, Андреем Сироткиным и Билалом Аккави — впечатляет!

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В единственном бою за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе многие посчитали, что Райдера обокрали. Он проиграл Каллуму Смиту. В то время как Смит в тот вечер выступил не лучшим образом, Райдер продемонстрировал великолепную технику, умело боксируя и насмехаясь над критиками. К сожалению, судьи присудили Каллуму победу единогласным решением.

С тех пор Райдер одержал четыре победы, включая поединок с бывшим чемпионом Дэниелом Джейкобсом. С точки зрения навыков 34-летний Джон обладает мощным правым джебом, хорошим разнообразием ударов, но у него не такая сильная атака по корпусу и плохие уклоны. Райдер потерпел лишь одно поражение нокаутом, и то в бою с соотечественником Ником Блэквеллом почти семь лет назад.

К сожалению то, что Райдер часто застаивается, может сыграть злую шутку. Канело это наверняка придётся по душе. Если вы не поставите перед Альваресом движущуюся цель, вы дадите ему возможность просто бить, а если позволить это Саулю, то своего он добьётся.

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Не так давно Канело продержался все 12 раундов в поединке с Дмитрием Биволом, уступив пояс чемпиона мира в полутяжёлом весе. В последнем поединке он победил Геннадия Головкина судейским решением.

В самом начале поединка Райдер может даже смотреться предпочтительнее, пока Канело будет осваиваться со стилем. Со временем, примерно в четвёртом раунде, мексиканская звезда начнёт наносить такие удары, которые Джон никогда в жизни не получал. Британский боец в своей карьере страдал от рассечений, и мы думаем, что рваные раны на лице могут привести к остановке боя в одном из последних раундов.

Предлагаем поставить на победу Канело в 9–10-м раунде за коэффициент 6.00 по линии «Фонбет». Букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей всем, кто зарегистрируется.

Ставка: победа Канело в 9–10-м раунде за 6.00.

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