«Каролина» — «Нью-Джерси», второй матч. Неожиданно!

6 мая состоится второй матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.46, а успех «Дэвилз» идёт за 2.60. На ничью предлагают поставить за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 6 мая 2023 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.5.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси» (06.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 6 мая отдельное внимание стоит уделить второй игре между «Каролиной» и «Нью-Джерси», которая пройдёт на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «ураганов».

Первый матч серии прошёл на льду «Харрикейнз» и завершился победой хозяев (5:1). Йеспер Фаст забросил шайбу и отдал передачу. Джордан Стаал и Джордан Мартинук отметились дублями результативных передач. Голов было достаточно много, но жаль что с одной стороны. «Дэвилз» забросили всего одну шайбу.

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Также отдельно стоит отметить игру голкипера Фредерика Андерсена, который отразил 17 из 18 бросков соперника. «Нью-Джерси» в четырёх из восьми встреч плей-офф пропустил по пять шайб.

В первом периоде «дьяволы» нанесли всего один бросок в створ ворот. Также тренер принял решение поменять Акира Шмида на Витека Ванечека. Он отразил 10 из 11 бросков. Однако и это не помогло «Нью-Джерси».

У «Харрикейнз» не хватает пяти хоккеистов, которые выбыли из-за травм. Среди них Андрей Свечников. Интересно, что отсутствие важных спортсменов не помешало «ураганам» победить.

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На домашнем льду «Каролина» выиграла в шести из семи последних встреч. В плей-офф клуб победил в родных стенах три раза из четырёх. У «Нью-Джерси» на выезде дела обстоят плохо. «Дьяволы» проиграли в двух последних встречах в гостях, пропустив за этот короткий отрезок времени 10 голов.

Мы рекомендуем ставку на победу «Каролины» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.00. За 10 очных встреч лишь в трёх тотал был ниже 4.5 гола. В этой паре эксперты не могут выделить фаворита, но хозяева выглядят гораздо стабильнее и интереснее, особенно дома.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси» 6 мая 2023 года

«Нью-Джерси» показал великолепную игру с «Рейнджерс», многих удивив. Однако второй раунд начался с поражения. Хозяева дома играют здорово по сравнению с гостями, которые пропустили 10 голов в последних двух матчах на выезде. Поэтому проверим комбинированную ставку на «ураганов» и тотал больше.

Ставка: победа «Каролины» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.00.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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