«Арсенал» — «Велес». Александр Сторожук исправится

«Канониры» не выигрывают пять матчей кряду. В этот раз экс-тренер «Краснодара» не допустит провала.

6 мая состоится матч 30-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Велес». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех москвичей оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Арсенал» — «Велес» 6 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Арсенал» — «Велес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Велес» (06.05.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба как за выход в РПЛ, так и за сохранение прописки. На 6 мая запланированы семь встреч 30-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Арсенал» в Туле померяются силами местный «Арсенал» и «Велес». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Относительно недавно «Арсенал» пережил смену главного тренера. Занял должность Александр Сторожук. Под его руководством туляки провели девять матчей, в которых победили только «Уфу» (2:1). Вничью они сыграли с махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Волгой» из Ульяновска (0:0).

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Показатели не из лучших, но стоит отметить, что у «канониров» был сложный календарь. В соперниках были преимущественно располагающиеся в верхней части турнирной таблицы команды — «Родина» (2:3), «Енисей», «Нефтехимик», «Рубин» (во всех трёх случаях 0:1) и «Алания» (1:2).

Из-за поражений «Арсенал» спустился на 11-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от идущего на четвёртом месте «Енисея» составляет восемь очков. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Велеса» такой же. Мотивации у «канониров» не так уж и много.

Есть дополнительный повод усомниться в настрое туляков. По некоторой информации, футболистам «Арсенала» и тренерскому штабу не платят зарплату уже три месяца, а премиальные полгода. Сообщается, что долги достигли 250 млн рублей. В клубе отказались комментировать данную ситуацию.

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У «Велеса» расклад дел совсем другой. Клуб мотивирован борьбой за выживание. Этот стимул заметно помогает ему во второй половине сезона. За последние 11 туров команда уступила только «Уфе» (1:4), «Кубани» (2:3), «Алании» (1:2) и «Волгарю» (1:2).

Вничью подопечные Артёма Куликова сыграли с «Волгой» из Ульяновска (0:0), «Рубином» (1:1) и «Шинником» (1:1). Победы они одержали во встречах с «Енисеем» (2:0), «Нефтехимиком» (4:1) и «КАМАЗом» (2:0). Плохо для москвичей лишь то, что предстоящий матч состоится в Туле.

С выездами у «крылатых быков» большие проблемы. За 14 туров в гостях они выиграли лишь два матча и дважды сыграли вничью. За этот промежуток времени москвичи забили только 11 мячей. Сами пропустили 28. Хуже них на выезде в Первой лиге не выступает никто.

Также стоит отметить, что у «Велеса» слабая линия обороны. За 29 туров он пропустил 45 мячей — больше только у замыкающего турнирную таблицу «Краснодара-2». Поэтому, несмотря на мотивацию, москвичи выглядят аутсайдерами грядущей встречи.

Поставить на победу «канониров» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Туляки не выигрывают уже пять матчей кряду. Думается, Сторожук проведёт работу над ошибками и прервёт эту неудачную серию. Сделать это бывшему главному тренеру «Краснодара» вполне по силам.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Арсенал» — «Велес» 6 мая 2023 года

Ключевым фактором является то, что встреча состоится в Туле. Во-первых, «Арсенал» будет подпитываться поддержкой болельщиков. Во-вторых, «Велес» хуже всех в лиге выступает на выезде. Да, на последнем отрезке сезона у «канониров» очень плохие показатели, но обусловлено это тем, что в соперниках были сильные соперники. Располагающихся в зоне вылета «крылатых быков» туляки наверняка сумеют обыграть. У них лучше комплектация состава и результаты на дистанции.

Ставка: победа «Арсенала» за коэффициент 1.77.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

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Прогноз на матч «Торпедо» – «Ахмат» с коэффициентом 3.01.

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Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.65.