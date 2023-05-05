«Рома» — «Интер». Моуринью не пускают в еврокубки

6 мая состоится матч 34-го тура Серии А «Рома» – «Интер». Начало – в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.44. Успех «Ромы» оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.25.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Интер» 6 мая 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Рома» – «Интер» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.31, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Рома» — «Интер» (06.05.2023)

За пять туров до окончания сезона «Рома» оказалась за пределами зоны еврокубков. После ничьей с «Монцей» в последнем туре клуб спустился на седьмую строчку. Римляне набрали 58 очков, столько же у «Аталанты» и «Милана».

«Интер» наверстал упущенное и поднялся на четвёртую строчку. В последних матчах команда Индзаги набрала хорошую форму. «Нерадзурри» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, в финал Кубка Италии, а в Серии А у них три победы подряд.

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К очному матчу команды подходят в разном настроении. «Рома» сбавила обороты, не может выиграть три матча подряд, стала стабильно пропускать, хотя раньше оборона была её сильнейшей стороной. Кадровые проблемы если не полностью лишили римлян главного козыря, то ослабили точно.

После яркой и важной победы над «Фейеноордом» «Рома» больше ничего не показала. Поэтому неудивительно, что «Интер» считается фаворитом матча. Слухи об отставке Симоне Индзаги на время затихли, ведь он исправился. Миланцы впервые за долгое время стали играть стабильнее.

Радует результативность «Интера». Команда, которая к началу апреля с трудом забивала по одному мячу за встречу, забивает по три, а то и вдвое больше. Исключением стал только «Ювентус» в Кубке Италии, но там Индзаги осознанно осторожничал, понимая цену ошибки.

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К римлянам претензий по игре сейчас гораздо больше. Проблема в основном всё та же – «Рома» создаёт не слишком много моментов у ворот соперника, а иногда подключается ещё и слабая реализация. Команда Жозе Моуринью очень хорошо выступает дома, но в последнем матче с «Миланом» этого не было видно.

Моуринью уже перебрал разные сочетания в атаке, пытаясь найти хоть что-то. Португальский эксперт в очередной раз обратился к судьям с негативными отзывами.

«Интер» выглядит гораздо лучше соперника, но в Риме никому не бывает легко. «Нерадзурри» выиграли три последних выездных встречи с общим счётом 11:0, но сейчас лучше подстраховаться и не ставить на чистую победу гостей. Рекомендуем ставку на победу «Интера» и обе забьют за 2.60 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Интер» 6 мая 2023 года

Шансы на голы в этой встрече неплохие. У римлян хватит сил, чтобы наиграть на гол. «Рома» забивает в 15 домашних матчах подряд, вне зависимости от уровня соперников. Атака «Интера» в последнее время работает как часы, а Лаутаро Мартинес набрал отличную форму. Он уже знает, как забивать римлянам. Поставить на то, что «Интер» не проиграет и обе забьют, можно в «Фонбет» за коэффициент 2.60. Всем зарегистрировавшимся букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Интер» не проиграет и обе забьют за 2.60.

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