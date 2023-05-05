«Вердер» — «Бавария». Томас Тухель вцепится в лидерство

6 мая 2023 года состоится матч Бундеслиги «Вердер» — «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.32. Шансы бременцев оценены в 7.80. Заключить пари на ничью предлагается за 6.00.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Вердер» — «Бавария» 6 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Вердер» — «Бавария» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.20. Ставки на то, что мюнхенцы победят со счётом 3:0, принимаются за 10.0 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Вердер» — «Бавария» (06.05.2023)

«Вердер» и «Бавария» встретятся 6 мая 2023 года. Матч между ними пройдёт на стадионе «Везерштадион», а стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

Бременцы показывают очень хорошие результаты для клуба, который в прошлом сезоне выступал во второй Бундеслиге. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 очков, набранных в 30 играх. «Музыканты» находятся на целых семь очков выше зоны вылета и на восемь очков отстают от занимающего девятое место «Айнтрахта».

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«Вердер» начнёт матч с «Баварией» после поражения от «Шальке» со счётом 1:2. До этого клуб выиграл у «Герты» (4:2). Девять последних встреч в Бундеслиге с участием бременцев заканчивались тоталом больше 2.5 мяча.

«Бавария» уже много лет доминирует в чемпионате Германии, и мало кто ожидал, что в этом сезоне она будет рисковать не закончить сезон на первом месте. У мюнхенцев самый лучший и сильный состав в стране, но появились серьёзные конкуренты.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с 62 очками, добытыми за 30 матчей, опережая на одно очко занимающую второе место дортмундскую «Боруссию».

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В предстоящие выходные подопечные Томаса Тухеля проведут игру с «Вердером», а до этого победили «Герту» со счётом 2:0. Это произошло после поражения «Майнцу» (1:3) на выезде.

Бременский «Вердер» в данный момент испытывает серьёзные трудности, поэтому даже домашний газон не даёт ему никакого преимущества. Мюнхенская «Бавария» находится под давлением после смены главного тренера. Томас Тухель неудачно начал свою работу, но у действующих чемпионов Бундеслиги очень сильный состав.

Плюс красные мотивированы борьбой за первое место. Хотя бы одно поражение – и команда может оказаться на второй строчке. Соперники не дремлют и поджидают своего шанса, словно хищники. Предлагаем поставить на победу «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.20. Если зарегистрироваться для ставки в букмекерской конторе «Фонбет», можно получить фрибет 2000 рублей.

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Недавно сообщалось, что главный тренер «Баварии» остался недоволен тренировкой команды и после нескольких указаний на ошибки игроков взял пластиковую стойку для обводки и надломил её о колено. Однако позже информацию опровергли, сказав, что таким способом Томас Тухель хотел показать коллегам, что ситуацию в клубе необходимо переломить. Он прав!

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

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