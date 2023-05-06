«Вегас» — «Эдмонтон», второй матч. Барбашёв не хуже Драйзайтля

В первом матче 1/4 финала плей-офф между этими командами лучшим игроком был признан Иван, а не немец, оформивший покер.

7 мая состоится второй матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех «Голден Найтс» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» 7 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.55. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон» (07.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 7 мая стоит уделить внимание второму матчу четвертьфинала между «Вегасом» и «Эдмонтоном», который пройдёт на льду «Ти-Мобайл Арены». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Голден Найтс».

Первый матч 1/4 финала плей-офф проходил на льду «рыцарей» и закончился их победой (6:4). Иван Барбашёв отметился дублем и был признан первой звездой встречи. У него пять очков в шести играх плей-офф. Джек Айкел и Марк Стоун набрали по два очка.

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Иван в интервью признался, что команда придерживалась плана и это была отличная игра со стороны «Вегаса». У «Эдмонтона» в тот вечер Леон Драйзайтль отметился покером, но не смог спасти клуб от поражения. Немец стал первым за 36 лет игроком «Эдмонтона» с покером в матче Кубка Стэнли.

Драйзайтль после встречи высказался о том, что «Вегас» сыграл системно, но не сделал ничего выдающегося. По словам нападающего «нефтяников», с соперником можно было справиться. Это неприятное поражение, однако впереди второй матч серии. Времени на восстановление и подготовку было достаточно.

Выделить фаворита трудно, ведь у хозяев нет слабых сторон, а гости прибавляют с каждым матчем. Пусть и первая встреча у «нефтянков» не задалась, а одному Драйзайтлю тянуть всю игру на себя нелегко. Поэтому такой результат, но впечатлила результативность — 10 заброшенных шайб.

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У «Вегаса» — 25 голов за шесть матчей, у «Эдмонтона» — 29 шайб за семь игр. В среднем клубы забивают по четыре гола за встречу. Плюс за пять последних очных матчей команд тотал был больше 5.5 шайбы. При этом у «Вегаса» дома за 13 игр 10 побед, но у «Эдмонтона» на выезде аналогичная статистика.

Оба соперника лидеры Западной конференции и это показатель уровня их игры. За 20 очных встреч у «Голден Найтс» девять побед, у «Ойлерз» — 11. Сложно определить победителя в таких условиях, даже несмотря на победу «золотых рыцарей» в последней встрече.

Поэтому перестрахуемся ставкой на тотал больше 6.5 шайбы за 1.94. Леон Драйзайтль лучший снайпер с 11 голами и возглавляет гонку бомбардиров с 15 очками. У «Вегаса» лучший снайпер — Чандлер Стивенсон с пятью голами, а бомбардиром является Марк Стоун с 10 очками.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон» 7 мая 2023 года

«Вегас» отлично провёл первую игру, но у «Эдмонтона» хороший запас сил. Статистика команд выглядит равной, поэтому определить победителя сложно. Зато с результативностью проблем нет. Забивать есть кому, звёзд хватает. Поэтому проверим ставку на тотал больше 6.5 шайбы. В первой встрече клубы забросили 10 шайб на двоих.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

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