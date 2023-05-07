«Флорида» — «Торонто», третий матч. Благодаря Бобровскому

8 мая состоится третий матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Торонто». Начало встречи — в 1:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех «Пантерз» идёт за 2.80. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Торонто» 8 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Торонто» (08.05.2023)

8 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы две встречи 1/4 финала плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить третьей игре между «Флоридой» и «Торонто», которая пройдёт на льду стадиона «Эф-Эй-Эл Лайв-Арены». Первое вбрасывание состоится в 1:30 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу «Пантерз».

Второй матч серии в Торонто завершился победой «Флориды» (3:2). Подопечные Шелдона Кифа отменно начали встречу, забросили две быстрые шайбы в первом тайме, но потом пропустили одну. Во втором периоде «Пантерз» сравняли счёт, а затем вышли вперёд.

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Соперники показали быстрый атакующий хоккей в первой половине встречи, но потом сбавили темп. Клубы стали играть более сдержанно, понимая важность результата. Впрочем, у хозяев были неплохие моменты сравнять счёт, но в игру снова вступал Сергей Бобровский.

Голкипер «Пантерз» отразил 34 из 36 бросков и стал первой звездой матча. Для него это пятая победа подряд в плей-офф. Бобровский установил новый клубный рекорд «Флориды» по победной серии вратарей в плей-офф НХЛ.

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Пол Морис сказал в интервью, что первые 10 минут встречи для Бобровского были сложным испытанием, но потом он был стеной. Шелдон Киф был недоволен игрой своей команды, ведь она выдала хорошее начало, а потом упустила преимущество.

Победе «Пантерз» способствовали ошибки «Торонто» во втором периоде, а также отменная игра голкипера. Всё-таки в этой серии Бобровский решает многое. Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков и был расстроен. В интервью он резко ответил на вопрос об игре Бобровского. Для него это четвёртое поражение кряду в плей-офф.

У «Торонто» отменная статистика в гостях, ведь он победил в шести последних встречах на выезде подряд. За это же время «Флорида» дома выиграла в двух матчах.

Статистика на стороне гостей, но пока хозяева не сбавляют оборотов. «Торонто» пытается собраться и вернуться в серию. Это было заметно по последней встрече. Насколько хватит сил «Мэйпл Лифс» в третьей игре? Пока сказать сложно, зато «Флорида» действует более стабильно.

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За два матча в серии между «Флоридой» и «Торонто» было заброшено 11 шайб на двоих. Бобровский и правда стоит на воротах как стена, которую трудно пробить. Мы рекомендуем ставку на то, что «Флорида» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.90.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Торонто» 8 мая 2023 года

Благодаря Бобровскому «Флорида» ведёт в серии 2-0. «Торонто» совершает достаточно много ошибок, а Самсонов начинает нервничать. У «Пантерз» нет таких проблем. В этот раз Сергей вновь окажется непробиваемым и поможет «пантерам» одержать победу. Предлагаем сделать ставку на то, что «Флорида» не проиграет, а тотал будет меньше 6.5 шайбы.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 22.81.

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