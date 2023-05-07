«Зенит» — «Спартак». Несите кубок и медали!

В случае победы над красно-белыми Малком и Семак отпразднуют чемпионство. Большой удар по самолюбию москвичей.

«Зенит» примет на стадионе «Газпром Арена» в матче 26-го тура РПЛ «Спартак». Петербуржцы могут стать чемпионами в случае победы над красно-белыми. Москвичи занимают третье место в турнирной таблице и попытаются нарушить планы принципиального соперника.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Кто фаворит?

В «Фонбет» фаворитом встречи считают «Зенит» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.50. Шансы «Спартака» оценили в 6.20. Букмекерская контора назвала наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Всем, кто пройдёт регистрацию в «Фонбет», будет доступен фрибет 2000 рублей.

Где смотреть матч «Зенит» — «Спартак»

Смотреть трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак» можно бесплатно на телеканале «Матч!». Начало прямого эфира – в 18:00 мск.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (07.05.2023)

Сезон РПЛ стремительно близится к завершению. Миновало уже 25 туров. На 7 мая запланированы четыре встречи 26-го тура. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

В предстоящем матче «Зенит» может в пятый раз подряд досрочно выиграть чемпионат России. Для этого команде из Санкт-Петербурга необходимо победить «Спартак», потому что «Ростов» проиграл «Факелу» со счётом 0:2. Более того, в случае если ЦСКА не победит «Оренбург», то Семаку будет достаточно ничьей.

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Если так и произойдёт, Сергей Семак повторит собственный рекорд 2020 года. Тогда его подопечные выиграли РПЛ за четыре тура до окончания сезона. Пока что к этому всё и ведёт. Сине-бело-голубые пребывают в прекрасном тонусе. За последние пять туров они сыграли вничью лишь с «Ростовом» (0:0).

Обыграли петербуржцы ряд крепких команд — «Урал» (2:0), «Локомотив» (2:1), «Динамо» (3:1) и «Крылья Советов» (5:1). Особый вклад в результаты внёс лидер «Зенита» Малком, возглавляющий список лучших бомбардиров лиги с 22 голами. Также на его счету семь результативных передач.

Во встрече с «Динамо» Малком оформил дубль, а в игре последнего тура с «Крыльями Советов» — покер. По некоторой информации, бразилец летом может перейти в лондонский «Арсенал». Сообщается, что руководство клуба определило его в качестве одной из главных трансферных целей на ближайшее межсезонье.

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«Спартак» на последнем отрезке сезона не столь стабилен, как «Зенит». За последние пять туров в РПЛ он обыграл лишь располагающееся в зоне вылета «Торпедо» (2:1) и «Краснодар» (4:3). Вничью красно-белые сыграли с «Ахматом» (0:0), «Динамо» (3:3) и «Ростовом» (1:1).

Встреча с «Краснодаром» также могла закончиться ничейным результатом, а то и поражением. На 70-й минуте, при счёте 2:2, судья не назначил пенальти в ворота красно-белых. «Быки» обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть данный эпизод. Забей они тогда – и встреча могла пойти по совсем иному сценарию.

Совсем недавно «Спартак» вылетел из Кубка России, уступив в полуфинале Пути РПЛ «Акрону» (1:2). К Гильермо Абаскалю накопилось немало вопросов. На последнем отрезке сезона его подопечные частенько демонстрируют невнятную игру и теряют очки.

Связано это и с тем, что не в лучшей форме находится ведущий нападающий «Спартака» Промес, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с 17 голами. Голландец получил травму в игре с «Ахматом», после чего провёл два неполных матча — с «Краснодаром» и «Ростовом».

Во встрече с «быками» Промес забил, а вот в игре с ростовчанами очков не набрал. Малком недавно заявил, что у него нет никакой дуэли с голландцем. Он подчеркнул, что нужно думать о своей игре, а не оглядываться на соперника — это то, как должны действовать чемпионы.

Сдаётся, команда Сергея Семака одержит в грядущем матче победу и отпразднует чемпионство. Президент РПЛ Александр Алаев уже сказал, что если «Зенит» станет чемпионом после встречи со «Спартаком», то он получит кубок и медали прямо там. Поставить на петербуржцев и тотал больше 2.5 мяча можно за 2.13. Четыре из пяти последних очных встреч на «Газпром-Арене» закончились именно так.

То, что игра состоится в Санкт-Петербурге, даёт сине-бело-голубым огромное преимущество. За 12 туров дома они проиграли только один раз. Во всех остальных встречах победили. Забили за этот период времени петербуржцы 42 мяча, а пропустили только семь.

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У красно-белых, несмотря на усиления этой зимой, не славится надёжностью оборонительная линия. Только за последние четыре тура в РПЛ они пропустили восемь мячей. Не исключено, что в этот раз подопечные Абаскаля проиграют с разгромным счётом.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 7 мая 2023 года

«Зенит» обыграл ряд сильных соперников в последних пяти турах. Шикарно выступил в этих встречах Малком. Дома петербуржцы наверняка победят «Спартак» и забьют много голов. Красно-белые стали часто пропускать. В четырёх из пяти последних очных встреч в Санкт-Петербурге подопечные Семака одержали результативные победы. Похоже, история повторится.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

Экспресс с коэффициентом 22.81.

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