«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс», четвёртый матч. Букер впечатляет, но что творит Йокич

Серб бьёт невероятные рекорды и тащит свою команду в полуфинал. Ему есть чем ответить на 47 очков звёздного защитника «солнечных».

8 мая состоится четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Санз» в основное время можно с коэффициентом 1.61. Успех «Наггетс» по итогам 40 минут оценён экспертами в 2.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НБА «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» 8 мая 2023 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 1.70, а тотал меньше 225.5 очка — за 2.08. Заключить пари на то, что «Санз» выйдут в полуфинал, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.05.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала НБА «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» (08.05.2023)

Плей-офф НБА в самом разгаре. Интриг предостаточно. 8 мая состоится четвёртая встреча 1/4 финала. На стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе померяются силами местный «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:00 мск.

Для «солнечных» серия с «Денвером» началась неудачно — с двух поражений. Кроме того, во второй игре получил повреждение один из лидеров «Санз» Крис Пол. 38-летний разыгрывающий получил травму паха. Сообщается, что выбыл минимум на неделю.

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В преддверии третьего матча Монти Уильямс объяснил, какие корректировки будут внесены в случае, если Крис будет пропускать встречи из-за травмы. Он отметил, что на позиции разыгрывающего способен выступить Девин Букер. Правда, также он признался, что из-за отсутствия Пола атакующий защитник, возможно, будет уставать.

В третьей игре с «Денвером» Букер провёл на паркете почти 42 минуты. Именно он стал главным героем встречи. Защитник набрал 47 очков, а также совершил девять передач, шесть подборов, три перехвата и один блок-шот. Тем самым Девин обновил клубный рекорд по количеству встреч в плей-офф с 40+ очками. Теперь на его счету семь таких игр.

Также немалый вклад в результат привнёс нападающий «Санз» Кевин Дюрант. Поначалу он много мазал, но Монти Уильямс правильно подобрал слова для мотивации во время большого перерыва. В итоге Дюрант набрал 39 очков. Он обошёл Карла Мэлоуна и занял седьмое место в истории плей-офф НБА по количеству набранных очков.

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В то же время выпал из игры Деандре Эйтон. Он набрал всего лишь четыре очка, совершил девять подборов и один блок-шот. Также баскетболист допустил одну потерю и получил четыре персональных замечания. Отсутствие Криса Пола сильно отразилось на его игре в негативную сторону.

«Денвер» вполне мог зацепиться за победу в третьем матче с «Финиксом». У него было очень много промахов, в то время как Букер только успевал набирать очки. Чувствовалось, что, поведя в серии, «Наггетс» немного расслабились и сыграли не с полной концентрацией.

Впрочем, это не касается центрального «Денвера» Николы Йокича. Серб выдал феноменальное выступление. Он оформил трипл-дабл: 30 очков, 17 подборов и 17 результативных передач. Таким образом, нападающий стал первым баскетболистом в истории плей-офф НБА с 25+ очками, 15+ подборами и 15+ передачами за один матч.

Также Йокич повторил рекорд легендарного Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов во встречах плей-офф НБА среди центровых. Теперь на его счету девять таковых. Примечательно, что ни один другой центровой в истории лиги не имеет больше трёх трипл-даблов в матчах плей-офф. Вот это уровень!

Поражение в третьем матче наверняка вернёт «Наггетс» в чувство. Да, у соперника более звёздный состав, но глубина и комплектация в целом лучше у «Денвера». На фоне этого потеря Криса Пола выглядит по-настоящему устрашающе для «Санз». Скорее всего, энергозапас их лидеров быстро иссякнет.

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Поставить на то, что «Наггетс» не уступят в предстоящей игре, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Несмотря на то что встреча состоится в Финиксе, в победу «Денвера» верится больше. Он лучше провёл регулярку, а также убедительнее смотрится в плей-офф.

Помимо Йокича, в замечательной форме пребывает разыгрывающий «Наггест» Джамал Маррей. По итогам первого матча с «Санз» он стал самым результативным игроком. Он набрал 34 очка, сделал девять передач, а также совершил четыре подбора.

Прогноз и ставка на матч НБА «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» 8 мая 2023 года

Не исключено, что серия затянется надолго. Звёзды «Финикса» Девин Букер и Кевин Дюрант наверняка ещё скажут своё слово. Тем не менее в предстоящем матче, на наш взгляд, больше шансов на победу у «Денвера». Полагаем, «Наггетс» выступят гораздо собраннее, чем в третьем матче. У них лучше глубина состава. Также в невероятной форме находится Йокич.

Ставка: «Денвер» не проиграет за коэффициент 2.03.

Экспресс с коэффициентом 22.41.

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