«Локомотив» — «Сочи». У Дзюбы ещё много «коронок» в запасе

8 мая состоится матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00, а шансы сочинцев оценены в 3.70. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи» 8 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Сочи» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.24. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.28.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи» (08.05.2023)

Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи» состоится 8 мая в Москве на стадионе «РЖД Арена». Алексей Сухой в 17:00 мск даст стартовый свисток.

В весенней части сезона «Локомотив» демонстрирует отличные результаты, о которых болельщики могли только мечтать в самом начале розыгрыша. За последние восемь туров железнодорожники набрали 19 очков и оторвались на восемь очков от зоны переходных матчей.

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Михаил Галактионов качественно повлиял на команду. Под его руководством красно-зелёные действуют почти без ошибок. За восемь последних туров железнодорожники пропустили лишь восемь голов, а забили почти в три раза больше — 22 мяча. Достичь этого удалось благодаря ударной игре Артёма Дзюбы.

Экс-капитан сборной России не смог проявить себя в турецкой Суперлиге. За «Адана Демирспор» он провёл лишь четыре матча и забил один гол. В составе «Локомотива» он переживает период возрождения. 34-летний форвард забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин дал комментарий по поводу игры Дзюбы, что, несмотря на возраст и простой, Артём показал класс. Он доказал, что может вернуться на прежний уровень. Мастер спорта также добавил, что, возможно, в «Зените» сожалеют о расставании с таким форвардом.

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В последней встрече железнодорожники разгромили «Химки» со счётом 5:1. На 52-й минуте второй мяч «Локомотива» «ударом скорпиона» забил нападающий Артём Дзюба. Российский форвард способен и не на такое.

«Сочи» по итогам 25 туров держится в середине турнирной таблицы, не отличаясь стабильностью результатов. Команда опережает железнодорожников на два очка.

Зимой Бердыев прививал клубу дисциплину. Также он стремился развить комбинационный футбол. Однако результаты не устроили руководство.

Отставка 70-летнего специалиста вызывает много вопросов, учитывая, что с момента официального дебюта он проработал лишь 36 дней. До конца сезона команда будет доигрывать под руководством Дмитрия Хохлова. Он начал с двух поражений с суммарным счётом 0:3 и лишь в матче последнего тура с «Торпедо» (3:1) отпраздновал первую победу с южанами.

«Локомотив» и «Сочи» провели девять очных матчей. Московский клуб записал в актив пять побед, и две встречи завершились ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей 14:11 в пользу подопечных Галактионова. Последняя официальная встреча прошла в 12-м туре РПЛ и закончилась разгромной победой «Сочи» со счётом 4:0.

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«Локомотив» здорово прибавил под руководством Галактионова. Московская команда демонстрирует результативный футбол во многом благодаря ударной игре Артёма Дзюбы. В родных стенах они должны обыгрывать кризисный «Сочи». Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Локомотива» за 2.00.

Прогноз и ставки на матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи» 8 мая 2023 года

Команда Михаила Галактионова пребывает в заметно лучшей игровой форме. По набранным очкам в весенней части сезона она делит первую строчку с «Зенитом» и ЦСКА. «Сочи» далёк от оптимальных игровых кондиций. Спонтанная отставка Курбана Бердыева явно не пошла команде на пользу. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Локомотива» за 2.00.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 22.41.

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