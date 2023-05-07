«Зенит» — «Спартак»: Семак попробует поставить чемпионскую точку

7 мая состоится Winline матч 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак». Начало – в 18:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех гостей оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 4.60.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 7 мая 2023 года
Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Анализ и прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» (7.05.2023)
Сине-бело-голубые стремительно движутся к пятому титулу подряд. «Зенит» может оформить чемпионство уже в игре со «Спартаком»: после проигрыша «Ростова» «Факелу» команде Семака надо победить — и они официально первые. Конечно, дополнительной мотивации при таком раскладе команде не требуется.
«Спартак» не может найти свою игру по весне. Гильермо Абаскаль тасует состав, меняет тактику, но стабильности в игре команды нет. Второе место станет хорошим результатом для молодой команды. Кстати, в случае победы «Спартак» обойдет «Ростов» и станет вторым, но добиться успеха будет сложно. «Зенит» силён, мотивирован и стабилен. А у «Спартака» не будет Руслана Литвинова, перебравшего карточек. Это один из ключевых исполнителей в составе красно-белых.
В центре обороны тоже проблемы: москвичи пропускают, и много. Меняются сочетания защитников, схемы, но надёжности как не было, так и нет. Выручает группа атаки, которая стабильно забивает свои голы. Правда, этого не всегда хватает для побед.
Сложно сказать, какой будет исход матча, но голы будут однозначно. Дерби есть дерби, а последняя очная встреча завершилась грандиозной дракой. Зенитовцы хотят стать чемпионами, а красно-белые постараются испортить петербуржцам праздник. Группа атаки и у тех, и у других хороша, гораздо сильнее линий обороны. Стоит поставить на то, что обе команды забьют. Сделать это можно за 1.69 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Зенит» — «Спартак» совершенно бесплатно!
Ставка: обе забьют за 1.69.
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